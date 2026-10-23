Bartha Mihály halálával az úzvölgyi harcok utolsó ismert túlélőjét veszítette el a magyarság. Személyes emlékei immár a történelem részévé váltak, de az elesett honvédek emlékének megőrzésére vállalt küldetése tovább élhet azokban, akik évről évre felkeresik a szoros katonai temetőjét, és fejet hajtanak a hősi halottak előtt.
Elment az utolsó úzvölgyi veterán, vitéz Bartha Mihály
Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján elhunyt vitéz Bartha Mihály, az 1944-es úzvölgyi harcok utolsó ismert túlélője. A 102 éves székely honvéd évtizedeken át őrizte elesett bajtársai emlékét, és idős korában is rendszeresen visszatért a csata helyszínére.
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