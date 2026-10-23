Elment az utolsó úzvölgyi veterán, vitéz Bartha Mihály

Bartha Mihály halálával az úzvölgyi harcok utolsó ismert túlélőjét veszítette el a magyarság. Személyes emlékei immár a történelem részévé váltak, de az elesett honvédek emlékének megőrzésére vállalt küldetése tovább élhet azokban, akik évről évre felkeresik a szoros katonai temetőjét, és fejet hajtanak a hősi halottak előtt.