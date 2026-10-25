Chaplin nem akart megszólalni, mégis mindent elmondott a modern világról

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Kilencven évvel ezelőtt mutatták be Charlie Chaplin Modern idők című filmjét, amelyben a legendás komikus a gépek uralta világról, a munkanélküliségről és a kiszolgáltatott ember mindennapjairól mesélt. A filmtörténet egyik legismertebb alkotása november 7-én különleges formában tér vissza Budapestre: a Müpában élő szimfonikus zenekar kíséretével vetítik le. A filmnek azonban nemcsak a története figyelemre méltó. Chaplin akkor is ragaszkodott a némafilm eszközeihez, amikor Hollywood már áttért a hangosfilmre, és a közönség éppen ebben az alkotásban hallhatta először legendás figurájának hangját.

Viland Gabriella
2026. 10. 25. 5:22
Sir Charles Spencer Chaplin, közismertebb nevén Charlie Chaplin (London, 1889. április 16. – Corsier-sur-Vevey, Vaud kanton, Svájc, 1977. december 25.) Oscar-díjas angol filmrendező, forgatókönyvíró, színész, zeneszerző, vágó, filmproducer.
Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

A film, amelyben először hallhattuk a Kis Csavargót

A Modern idők egyik legemlékezetesebb jelenetében a főhős pincérként próbál boldogulni, és egy énekes helyett kell fellépnie. A dal szövegét elővigyázatosságból az ingmandzsettájára írja, ám a fellépés kezdetén egy lendületes mozdulattal elveszíti a súgóját. Nem marad más választása, rögtönöz. Chaplin ekkor különböző nyelvekre emlékeztető, valójában értelmetlen szavakból álló dalt ad elő. A jelenet azért is filmtörténeti jelentőségű, mert a nézők ekkor hallhatták először a Kis Csavargó hangját. A megoldás szinte tökéletesen összefoglalta Chaplin művészi elképzelését. A figura végre megszólalt, de továbbra sem tartozott egyetlen nyelvhez vagy nemzethez. A dal megértéséhez nem kellett ismerni a szöveget: a humor a mozdulatokból és az előadásból született. A Modern idők egyben a Kis Csavargó utolsó filmes szereplése is volt. Chaplin következő nagy alkotásában, az 1940-es A diktátorban már más szerepekben, valódi párbeszédekkel és szatírával fordult a közönséghez.

A gazdasági világválság árnyékában született

A Modern idők történetét az 1930-as évek amerikai társadalmi viszonyai is alakították. Az 1929-ben kezdődő gazdasági világválság következményei még érezhetők voltak, a munkanélküliség és a létbizonytalanság emberek millióinak mindennapjait határozta meg. Chaplin főhőse ebben a környezetben próbál munkát találni és megélni. A gyárból kórházba, majd börtönbe kerül, később ismét munkát vállal, de újra meg újra olyan helyzetekbe sodródik, amelyek fölött nincs hatalma. A történetben nem egyetlen gonosz szereplővel kell megküzdenie. Sokkal inkább egy olyan társadalmi és gazdasági környezettel, amelyben a kisember könnyen elveszítheti a biztos pontokat. A film egyik különösen találó jelenetében a gyár vezetői egy automata etetőgépet próbálnak ki a főhősön. A szerkezet célja, hogy a dolgozónak még ebédszünetet se kelljen tartania, így a termelés egyetlen pillanatra sem állna le. A kísérlet természetesen katasztrofális eredménnyel végződik. A jelenet egyszerre nevetséges és nyugtalanító. Chaplin a technikai fejlődés olyan szemléletét figurázza ki, amely a hatékonyság növelése közben megfeledkezik az emberi szükségletekről. Kilencven évvel később a futószalag helyét sok munkahelyen számítógépek, automatizált rendszerek és mesterséges intelligencián alapuló eszközök vették át. A technológia és az emberi munka viszonyáról folytatott viták ma is könnyen kapcsolódhatnak Chaplin filmjéhez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rendező előre látta volna napjaink technológiai változásait, az alkotás elsősorban saját korának társadalmi tapasztalataiból született.

A film zenéjét is Chaplin szerezte

Charlie Chaplint elsősorban színészként, rendezőként és komikusként tartjuk számon, pedig a zene is meghatározó szerepet játszott művészetében.

A film zenéjének történetét bemutató hivatalos ismertető szerint a Modern idők zenéjét maga Chaplin komponálta, a hangszerelésben és a felvételek elkészítésében pedig képzett zenészek működtek közre. A közel másfél órás film zenéjének véglegesítése 1935 végén többhetes stúdiómunkát igényelt. Chaplin különösen ügyelt arra, hogy a dallamok és a képsorok pontosan illeszkedjenek egymáshoz. A zene nem egyszerű kíséretként szolgált, a történetmesélés része lett, hol a szereplők mozdulatait követte, hol a jelenetek érzelmi tartalmát erősítette. A filmben a humoros és zaklatott zenei részletek mellett lírai dallamok is megszólalnak. Ezek különösen fontosak a Kis Csavargó és a Paulette Goddard által alakított fiatal nő kapcsolatának bemutatásában.

A Modern idők zenéjének élő előadása komoly technikai feladat. A zenekarnak a vetített képsorokhoz kell igazodnia, miközben a mű gyors tempóváltásai és a jelenetekhez pontosan illeszkedő zenei megoldások különös figyelmet követelnek.

A Chaplin-filmek hivatalos filmkoncertoldala szerint a Modern idők partitúráját Timothy Brock rekonstruálta. A művet a szinkronizáció nehézsége miatt a filmkoncertek ismertetője is különösen összetett előadásként tartja számon.

Kilencven év után is van mondanivalója

A Modern idők 1936. február 5-én debütált New Yorkban, majd Londonban és Hollywoodban is bemutatták. Az alkotás a későbbiekben a filmtörténet egyik meghatározó vígjátékává vált. A British Film Institute filmtörténeti gyűjteményében is szerepel.

Chaplin történetének azonban nemcsak a társadalomkritika adja az erejét. A film középpontjában két ember áll, akik a nehézségek ellenére szeretnének otthont, munkát és közös jövőt teremteni maguknak.

A Kis Csavargó és társa újra meg újra kudarcot vallanak, de egyikük sem mond le végleg arról, hogy egyszer jobbra fordulhat a sorsuk. A film utolsó képsorai ezért a kilátástalan helyzet ellenére is reményt sugallnak.

A november 7-i budapesti filmkoncert ezt a kilencvenéves alkotást idézi meg. A Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a Danubia Zenekar szólaltatja meg Chaplin zenéjét Tompa Ábel vezényletével, miközben a közönség nagyvásznon követheti a Kis Csavargó kalandjait.

A vetítés arra is alkalmat ad, hogy újra felfedezzük Chaplin művészetének egyik sajátosságát: szavak nélkül is képes volt olyan történeteket elmesélni, amelyekben a humor mögött komoly emberi kérdések húzódnak meg.

 

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