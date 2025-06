Extravagáns ázsiai produkciókat és Chaplin százéves klasszikusát is nagyvásznon élvezhetjük különleges filmnapokon

A közelmúlt legizgalmasabb koreai és japán alkotásaiból válogat a Puskin moziban pénteken kezdődő Távol-keleti filmnapok programja, július 10-től közönségkedvenc francia filmeket vetít a Tabán mozi a Franciadrazsé – francia filmnapokon, míg július 25-én a Toldi mozi a Keleti kényelem című sorozattal különleges történeteken keresztül mutatja be a keleti régió sokszínű világát. A közelmúlt sikerfilmjei mellett klasszikus animék és Ghibli-filmek is a nagyvászonra kerülnek. A Puskin legnagyobb termében, a Metropolisban vetítik a kultikus 1995-ös Ghost in the Shell – Páncélba zárt szellemet és legnépszerűbb űrwestern animesorozat filmjét, a Cowboy Bebop: The Movie-t.

Chaplin Aranyláz című klasszikusát is vetítik. Forrás: Wikipédia

Mijazaki Hajao és a Studio Ghibli legutóbbi animációs filmje, A fiú és a szürke gém, de régebbi alkotásaik, a Chihiro Szellemországban és A vándorló palota is műsoron lesz. Mindemellett olyan Oscar-díjas és Oscar-jelölt művek is megtalálhatók a kínálatban, mint az Előző életek, az Élősködők és a Vezess helyettem is.

Július 10-től kezdődik a francia filmnapok: 11 napon át minden délután két francia filmmel várja a közönséget Buda egyetlen művészmozija. Látványos kosztümös drámában láthatja a közönség Johnny Deppet XIV. Lajosként a Jeanne du Barry – A szerető című filmben, valamint a tavalyi év közönségkedvenc életrajzi drámája, a Bolero is visszatér. Látható lesz még a cannes-i filmfesztivál díjnyertes A szenvedély íze, és John Malkovich főszereplésével a Vendég a francia kastélyban című film is.

A Toldi mozi július 25-től a Keleti kényelem című sorozatban nyolc filmet vetít, amelyek olyan fontos témákat járnak körül, mint a társadalmi igazságosság, a vallás, az identitás és a nők sorsának alakulása. A Fiú a mennyből egy politikai thriller az egyiptomi elit árnyoldalairól, a Szent pók egy sorozatgyilkos történetén keresztül a női test feletti kontrollról beszél, míg a Kafarnaum – A remény útja gyerekszemszögből mesél a túlélésről és társadalmi felelősségről.

A Városháza kertmoziban premier előtti vetítésen lesz szabadtéren látható a Kyuka – Mielőtt véget ér a nyár, a premiervetítések közt pedig megtekinthető lesz Brad Pitt főszereplésével az F1 és a Jurassic World: Újjászületés. Premierjének 100. évfordulója alkalmából egyszeri alkalommal látható lesz Chaplin klasszikusa, az Aranyláz is.

Borítókép: Ghost in the Shell – Páncélba zárt szellem. (Forrás: TMDB)