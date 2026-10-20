Elfeledett nők, akik nélkül más lenne a magyar művészet története – Elhivatottak címmel nyílik kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában

A magyar festőnő, akit Franciaországban más néven ismertek

Kiss Vilma története megmutatja, mennyi feltáratlan részletet rejtenek még a korszak női művészpályái. A festőnő a kiállítás vezető kurátorának egyik személyes kedvence.

Kiss Vilma Vaszary János tanítványa volt, és a húszas években önálló, karakteres festői világot alakított ki. Kopócsy Anna szerint sajátos, kissé karikaturisztikus festészete volt, és aktívan részt vett a modern művészeti életben. Megpróbált női alkotóközösséget szervezni, miközben a férfi művészek által meghatározott szakmai körökben is elfogadták.

Szerepelt a Képzőművészek Új Társaságának kiállításain, és a modern művészet fontos budapesti helyszínein is bemutatkozhatott. Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy biztos megélhetést teremtsen magának. – Igazából mégsem tudott megélni, és elment Magyarországról – tette hozzá Kopócsy Anna. A festőnő pályája ezután váratlan irányt vett. Az animációs filmkészítés felé fordult, majd Berlinben és Párizsban dolgozott. A hagyományos rajzfilmkészítés rendkívül munkaigényes eljárás volt, amelyben a mozgás egyes fázisait külön-külön kellett megrajzolni. Kiss Vilma ezen a területen is figyelemre méltó eredményeket ért el. A történet egyik legérdekesebb fordulata az volt, a magyar festő és a francia animációs alkotó munkásságát sokáig külön kezelték. Ennek egyik oka a névhasználat volt: Kiss Vilma külföldön több névváltozatot is használt, köztük a Wilma de Quiche nevet, mesélte Kopócsy Anna.

Mi, magyarok, ismertük a festészeti vonalat, a franciák meg ismerték az animációs életművet, és nem találkozott a kettő

– idézte fel a kurátor. Az életmű különböző szakaszainak összekapcsolása újabb kutatási lehetőségeket nyitott meg. Kopócsy Anna elmondása szerint a magyar és francia kutatók ma már együtt dolgoznak Kiss Vilma munkásságának feltárásán.

Akit még festeni is elkísértek

A korabeli társadalmi szabályok egyes művésznők mindennapjait olyan mértékben meghatározták, hogy még az alkotás helyszínét sem választhatták meg teljesen szabadon. Kopócsy Anna ennek érzékeltetésére Hindi Szabó Katalin történetét idézte fel, akinek naplója egy hagyatékból került elő.

Hindi Szabó Katalin festőként, grafikusként és szobrászként is dolgozott. Bécsben és Párizsban tanult, mesterei között Auguste Rodin is szerepelt. A kurátor elmondása szerint a Közép-európai Művészettörténeti Kutatóintézet kiadja a naplót.

A feljegyzésekből kiderül, milyen körülmények között próbálhatott művészi pályát építeni egy jómódú, katonatiszti családból származó nő. Lehetőségei bizonyos szempontból kedvezőek voltak: családja támogatta tanulmányait, megfizette a mestereit, és külföldi képzésben is részesülhetett. A személyes szabadsága azonban jóval korlátozottabb volt annál, mint amit ma egy művész életével kapcsolatban természetesnek tartunk.

Édesanyja mindenhová elkísérte. Nem volt olyan, hogy ő bárhol, ami nyilvános tér, egyedül lehetett volna. Elment vele a különböző mesterekhez, így például Rodinhez is. Amikor eljutott Rodinhez, ott volt vele az anyukája is

– mesélte Kopócsy Anna.

Később, amikor férjhez ment, a kísérő szerepét sokszor a férje vette át. A napló szerint még a szabadban történő festéshez sem indulhatott el feltétlenül egyedül.

Ha ki akart menni a mezőre festeni, akkor szóltak a tisztiszolgának, hogy kísérje ki őt. Egyedül nem mehetett ki. Állandó felügyelet alatt volt

– mondta a kurátor. A művészettörténész szerint a naplóban különösen érdekes az a kettősség, ahogyan a fiatal nő egyszerre fogadta el a családjában természetesnek tartott szabályokat, és próbált kitörni belőlük. Művészként önállóságra és szabadabb életre vágyott, miközben erősen kötődött a neveltetése során elsajátított értékekhez.

Miközben ő magában egy bohém művész szeretett vona lenni, a történeti tudata nagyon meghatározta. Egyszer elfogadta, természetesnek tartotta, kiállt a konzervatív értékek mellett a családi neveltetése miatt, ugyanakkor lázadozott is az ellen

– magyarázta Kopócsy Anna. A napló különlegessége, hogy az alkotó saját feljegyzéseiből ismerhető meg ez a belső konfliktus. A művészi szabadság iránti vágy és a családi elvárásoknak való megfelelés egyszerre volt jelen az életében.

A család és az alkotói munka összeegyeztetése ma sem mindig egyszerű

A kiállításon bemutatott művésznők élethelyzete sok tekintetben már a múlté, a családi feladatok és az alkotói munka összeegyeztetésének nehézségei azonban ma is ismerősek lehetnek. Kopócsy Anna szerint több olyan kortárs művész is van, aki a család és a megélhetést biztosító munka mellett próbál időt találni az alkotásra. A beszélgetés során a kurátor saját életéből is hozott példát.

Művészettörténész vagyok, van két gyerekem, és azért tudtam most megcsinálni ezt a kiállítást, mert már egyetemre járnak, sőt az egyik már be is fejezte tanulmányait. Innentől kezdve szabad a pálya

– mondta. Hozzátette, férje, aki maga is művész, sok családi feladatot vállalt át annak érdekében, hogy ő a szakmai munkájára koncentrálhasson.

Van egy művész férjem, aki nagyon sokat bevállalt, hogy én csinálhassam a saját munkámat. Áldozatokat hozunk a másikért, egymásért. Nagyon fontos, hogy amivel elkezdünk foglalkozni, azt csináljuk komolyan

– fogalmazott Kopócsy Anna.