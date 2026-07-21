A dolce vita nemcsak a gazdagok kiváltsága

Prágai Adrienn elmondása alapján a kifejezés úgy vonul végig a tárlaton, hogy különféle Itália- vagy Olaszország-meghatározásokat tárnak a látogatók elé, és mindegyik teremben van valamiféle olyan motívum, ami emelkedetté és valóban édessé teszi ezt a témát. Ezzel együtt elhelyeztek olyan témákat is, amelyek nem feltétlenül sorolhatók be az édes élet kifejezésbe, ellenben ezeknél azt idézi meg a tárlat, hogy Olaszország mint élmény mit jelentett az alkotóknak.

Fotó: Németh András Péter

A magyarok Olaszországhoz való vonzalmával, vágyával, megismerésével és a dolce vita életérzés megtapasztalásával és elsajátításával kapcsolatban a kiállítás kurátora úgy fogalmazott, ez lényegi eleme a kiállításnak, vágyjuk az antikvitást, az eredeti régiségeket, az egész kultúrát. – A magyar művészeknek Olaszország mindig is különleges úti cél volt. Sokan azért utaztak oda, hogy saját szemükkel lássák azokat a műalkotásokat és történelmi emlékeket, amelyeket addig csak könyvekből ismertek. Fontos volt nekik, hogy személyesen találkozzanak ezzel a több ezer éves kulturális örökséggel, átéljék annak hangulatát, és inspirációt merítsenek belőle saját alkotásaikhoz. A művészet mellett maga az olasz életforma is vonzotta őket. A tengerpart, a mediterrán táj, a városok hangulata és az emberek életigenlése sok magyar alkotót lenyűgözött. A kiállításon látható naplórészletek és visszaemlékezések is arról mesélnek, milyen mély benyomást tett rájuk az ottani élet. Gyakran említik a közvetlenebb életszemléletet, a közös étkezések hagyományát és azt a sajátos kulturális légkört, amely számukra egyszerre volt újszerű és inspiráló – magyarázta a kurátor.