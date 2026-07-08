Aranysárga Borszerda – amikor a napfénynek is íze van
A nyár egyik legkedveltebb kulturális programsorozata idén is visszatér a Magyar Nemzeti Galériába. A jubileumi, 15. Borszerda-sorozat öt különböző szín köré épülő esttel várja a bor, a művészet és a zene szerelmeseit. Az aranysárga tematikájú július nyolcadikai estén a mediterrán életérzés, a Dolce vita kiállítás, a badacsonyi borok és a budapesti naplemente találkozik egy olyan élményben, ahol minden korty, minden dallam és minden műalkotás a nyár legmelegebb árnyalatát idézi.
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