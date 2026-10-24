Évtizedekig rejtőzött a nyilvánosság elől Monet festménye, most rekordáron kelt el

Az impresszionizmus egyik legnagyobb alakja

Claude Monet (1840–1926) francia festő, az impresszionizmus egyik alapítója és legismertebb képviselője. Párizsban született, gyermekkorát Le Havre-ban töltötte, ahol már fiatalon érdeklődni kezdett a rajzolás és a festészet iránt. Művészetére nagy hatással volt Eugène Boudin, aki a szabadban történő festés felé fordította figyelmét.

Az impresszionizmus elnevezése Monet Impresszió, a felkelő nap című, 1872-ben készült festményéből ered, amelyet 1874-ben állítottak ki Párizsban. A művész elsősorban a természet, a fény és a színek változásait örökítette meg. Híres sorozatai között szerepelnek a szénakazlakat, a roueni katedrálist és a tavirózsákat ábrázoló festmények.

Monet 1883-ban költözött a normandiai Givernybe, ahol élete hátralévő részét töltötte. Otthonának kertje számos későbbi alkotását ihlette. Utolsó éveiben látása jelentősen romlott, ennek ellenére haláláig dolgozott. 1926. december 5-én, 86 éves korában hunyt el Givernyben.