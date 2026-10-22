A tárlat egyik főművének számító, olajjal vászonra festett képen az akkor kilencéves kislány egy koloniális stílusú merev háttámlájú széken ül, zárt nyakú, barna misszionárius ruhát visel. A figura és a háttér viszonya a szimbolista festészet sajátosságait idézi, a kép hangulata rejtélyes, a lány arckifejezése pedig nehezen megfejthető. A kislány fiatal korára csak a háttér rózsaszín tapétája utal, amely azonban átvált sötétkékre. Miként Paul Cezanne, a festményein Paul Gauguin is az absztrakció eszközeként használta fel a híres és különleges francia papírtapéták motívumait. A háttér hullámvonallal elválasztott rózsaszín és kék színe kiindulópontként szolgál a 20. század absztrakciós törekvésekhez.
Megérkezett Gauguin egyik legfontosabb műve a Szépművészeti Múzeumba
Csütörtökön megérkezett a Szépművészeti Múzeum Gauguin-kiállítására a Fiatal lány arcképe. Vaite (Jeanne) Goupil című festmény, amelyet a Koppenhága közelében lévő Museum Ordrupgaardból kölcsönöztek az október 30-án nyíló budapesti tárlatra. A nagyszabású kiállításon mintegy 150 művet láthat a közönség, melyből több mint nyolcvan Gauguin alkotása.
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