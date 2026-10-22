Rendkívüli

Kórház és szociális ellátás: egymásra mutogatnak a minisztériumok, de a konkrétumokat mellőzik

Rendkívüli

Eldőlt, lesz-e időközi választás Hegyvidéken

Megérkezett Gauguin egyik legfontosabb műve a Szépművészeti Múzeumba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Csütörtökön megérkezett a Szépművészeti Múzeum Gauguin-kiállítására a Fiatal lány arcképe. Vaite (Jeanne) Goupil című festmény, amelyet a Koppenhága közelében lévő Museum Ordrupgaardból kölcsönöztek az október 30-án nyíló budapesti tárlatra. A nagyszabású kiállításon mintegy 150 művet láthat a közönség, melyből több mint nyolcvan Gauguin alkotása.

Ménes Márta
2026. 10. 22. 15:02
Paul Gauguin Fiatal lány arcképe – Vaïte (Jeanne) Goupil című festményének kicsomagolása a Szépművészeti Múzeumban Fotó: Déry Ágoston / Szépművészeti Múzeum

A tárlat egyik főművének számító, olajjal vászonra festett képen az akkor kilencéves kislány egy koloniális stílusú merev háttámlájú széken ül, zárt nyakú, barna misszionárius ruhát visel. A figura és a háttér viszonya a szimbolista festészet sajátosságait idézi, a kép hangulata rejtélyes, a lány arckifejezése pedig nehezen megfejthető. A kislány fiatal korára csak a háttér rózsaszín tapétája utal, amely azonban átvált sötétkékre. Miként Paul Cezanne, a festményein Paul Gauguin is az absztrakció eszközeként használta fel a híres és különleges francia papírtapéták motívumait. A háttér hullámvonallal elválasztott rózsaszín és kék színe kiindulópontként szolgál a 20. század absztrakciós törekvésekhez.

 

Paul GauguinSzépművészeti MúzeumBaán LászlóSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péternek már papírja van róla: folyosói pletykákért hallgatta le, zsarolta és jelentette föl három gyermeke édesanyját

Pilhál Tamás avatarja

Két, a választás végkimenetelét döntően befolyásoló botrányról derült ki, hogy hazugság volt.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu