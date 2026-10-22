Megérkezett Gauguin egyik legfontosabb műve a Szépművészeti Múzeumba

A tárlat egyik főművének számító, olajjal vászonra festett képen az akkor kilencéves kislány egy koloniális stílusú merev háttámlájú széken ül, zárt nyakú, barna misszionárius ruhát visel. A figura és a háttér viszonya a szimbolista festészet sajátosságait idézi, a kép hangulata rejtélyes, a lány arckifejezése pedig nehezen megfejthető. A kislány fiatal korára csak a háttér rózsaszín tapétája utal, amely azonban átvált sötétkékre. Miként Paul Cezanne, a festményein Paul Gauguin is az absztrakció eszközeként használta fel a híres és különleges francia papírtapéták motívumait. A háttér hullámvonallal elválasztott rózsaszín és kék színe kiindulópontként szolgál a 20. század absztrakciós törekvésekhez.