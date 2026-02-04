Erős évet ígér az idén 120 éves Szépművészeti Múzeum, nagyszabású Gauguin- és Vasarely-kiállítással készülnek

Őrzi vezető pozícióját a Szépművészeti Múzeum

Baán László a tavalyi év számainak összegzésével kezdte a sajtóeseményt, mint elmondta, az intézmény továbbra is őrzi vezető pozícióját a magyar múzeumok látogatottsági listáján,

2025-ben összesen 1,2 millióan látták a Szépművészeti és a Nemzeti Galéria kiállításait.

A Blake the Silence Silent Disco volt a Szépművészeti Múzeumban az ország első múzeumi csendes diszkója. Fotó: Havran Zoltán

Elhangzott az is, hogy a májusig látogatható, Az öröklét őrei. Az első kínai császár agyagkatonái című nagyszabású tárlatot eddig közel százezren tekintették meg. Óriási sikernek könyvelhetik el továbbá, hogy a Szépművészeti grafikai gyűjteményének válogatása a világ egyik legemblematikusabb múzeumépületében, a bilbaói Guggenheim Museumban 340 ezer látogatót vonzott.

A 120 éve született Vasarely a 120 éves Szépművészetiben

A főigazgató szerint a jubileumhoz méltó programot állított össze a múzeum 2026-ra.

– Nagyon erős francia hangsúlyú évünk lesz: a Tihanyi-kiállítás február közepéig még látogatható, áprilisban Párizsban, a Petit Palais-ban Ferenczy Károly életművét bemutató kiállítás nyílik a francia múzeum és a hazai intézmény együttműködésében. A százhúsz éves Szépművészeti Múzeum nagyszabású, retrospektív kiállítással ünnepel egy másik százhúsz évest, a szintén erős francia kötődésű Victor Vasarelyt, és megvalósul a Gauguin-életmű-kiállítás is, amit nagyon régóta tervezünk már

– sorolta a főigazgató.

A májusban nyíló Vasarely-tárlat elsősorban a művész által alapított budapesti gyűjteményre épít, amely a legnagyobb és legátfogóbb Vasarely-közgyűjtemény a világon, de érkeznek kiemelkedő, eddig idehaza még nem látott művek az aix-en-provence-i Fondation Vasarely-ből is. A pécsi Vasarely Múzeumból és magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak is gazdagítják az évfordulós tárlatot. Az öt szekcióban bemutatott több mint 140 műalkotást dokumentumok, eddig nem ismert fotók és videók kísérik, amelyek a magyarországi kiállítások történetében példa nélküli teljességgel rajzolják meg Vasarely életművét.

A Vasarely 120 kiállításhoz kapcsolódó, a Nemzeti Galériában nyíló kamarakiállítás Nicolas Schöffer és Victor Vasarely párhuzamos életművét állítja párbeszédbe. A hazai gyökerekkel rendelkező, Franciaországban kibontakozó alkotók munkái közös esztétikai és elméleti törekvések mentén vizsgálhatók: a geometrikus absztrakció, a technológiai és vizuális innováció, valamint a néző aktív bevonása iránti elköteleződés jegyében. Míg Schöffer a kibernetikus művészet úttörőjeként a mozgás és a fény dinamikájával dolgozott, Vasarely az optikai illúzió és az észlelés vizsgálatával teremtett új vizuális világokat. A Magyarországon első alkalommal megrendezett közös bemutató új értelmezési horizontot nyit meg a két életmű egymásra vetítésével.

Bonjour Monsieur Gauguin!

2026 őszén Paul Gauguin életmű-kiállítására készül a Szépművészeti Múzeum. A tárlat az európai és az észak-amerikai múzeumi színtéren is jelentős vállalkozásnak számít. A Bonjour Monsieur Gauguin! A posztimpresszionisták körei című kiállítás Gauguin művészetét szellemi és művészi fejlődésében mutatja be, azt az alkotói útkeresést követve, amely a XIX. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette el.

A nagyszabású tárlaton – melynek létrehozásában csaknem negyven kölcsönadó intézmény vesz részt – mintegy 150 művet láthat a közönség, melyből több mint nyolcvan Gauguin alkotása.

A tárlat a Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes, nemzetközileg elismert impresszionista és posztimpresszionista kiállítássorozatának (Monet, Van Gogh, Cezanne, Renoir) szerves folytatása.

A „magyar Frida Kahlo” művei is bemutatkoznak

Izgalmas kiállításokkal készül a Nemzeti Galéria is: a Dolce Vita – Itália élménye két évszázad magyar művészetében című tárlat a XIX. századtól a kortárs művészetig tartó válogatással – Markó Károlytól Csontváry Kosztka Tivadaron át Aba-Novák Vilmosig – mutatja be, hogy a magyar kultúrában Itália mindig is cél volt az utazóknak, s örök motívum és téma a művészeknek. Baán László szerint igazi kuriózum lesz a XX. század első felének magyar női alkotóit bemutató kiállítás.