Erős évet ígér az idén 120 éves Szépművészeti Múzeum, nagyszabású Gauguin- és Vasarely-kiállítással készülnek

Százhuszadik születésnapjához méltó programmal, többek között nagyszabású Gauguin- és Vasarely-kiállítással, a Magyar Nemzeti Galériában pedig a XX. század első felében alkotó magyar képzőművésznők munkásságát bemutató tárlattal és Amrita Sher-Gil-kiállítással készül a Szépművészeti Múzeum – jelentette be Baán László, az intézmény főigazgatója szerdán.

Ménes Márta
2026. 02. 04. 16:52
Forrás: Szépművészeti Múzeum
Őrzi vezető pozícióját a Szépművészeti Múzeum

Baán László a tavalyi év számainak összegzésével kezdte a sajtóeseményt, mint elmondta, az intézmény továbbra is őrzi vezető pozícióját a magyar múzeumok látogatottsági listáján, 

2025-ben összesen 1,2 millióan látták a Szépművészeti és a Nemzeti Galéria kiállításait. 

Szépművészeti
A Blake the Silence Silent Disco volt a Szépművészeti Múzeumban az ország első múzeumi csendes diszkója. Fotó: Havran Zoltán

Elhangzott az is, hogy a májusig látogatható, Az öröklét őrei. Az első kínai császár agyagkatonái című nagyszabású tárlatot eddig közel százezren tekintették meg. Óriási sikernek könyvelhetik el továbbá, hogy a Szépművészeti grafikai gyűjteményének válogatása a világ egyik legemblematikusabb múzeumépületében, a bilbaói Guggenheim Museumban 340 ezer látogatót vonzott.

 

A 120 éve született Vasarely a 120 éves Szépművészetiben

A főigazgató szerint a jubileumhoz méltó programot állított össze a múzeum 2026-ra. 

– Nagyon erős francia hangsúlyú évünk lesz: a Tihanyi-kiállítás február közepéig még látogatható, áprilisban Párizsban, a Petit Palais-ban Ferenczy Károly életművét bemutató kiállítás nyílik a francia múzeum és a hazai intézmény együttműködésében. A százhúsz éves Szépművészeti Múzeum nagyszabású, retrospektív kiállítással ünnepel egy másik százhúsz évest, a szintén erős francia kötődésű Victor Vasarelyt, és megvalósul a Gauguin-életmű-kiállítás is, amit nagyon régóta tervezünk már 

– sorolta a főigazgató.

Szépművészeti Múzeum Vasarely
Forrás: Szépművészeti Múzeum

A májusban nyíló Vasarely-tárlat elsősorban a művész által alapított budapesti gyűjteményre épít, amely a legnagyobb és legátfogóbb Vasarely-közgyűjtemény a világon, de érkeznek kiemelkedő, eddig idehaza még nem látott művek az aix-en-provence-i Fondation Vasarely-ből is. A pécsi Vasarely Múzeumból és magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak is gazdagítják az évfordulós tárlatot. Az öt szekcióban bemutatott több mint 140 műalkotást dokumentumok, eddig nem ismert fotók és videók kísérik, amelyek a magyarországi kiállítások történetében példa nélküli teljességgel rajzolják meg Vasarely életművét. 

A Vasarely 120 kiállításhoz kapcsolódó, a Nemzeti Galériában nyíló kamarakiállítás Nicolas Schöffer és Victor Vasarely párhuzamos életművét állítja párbeszédbe. A hazai gyökerekkel rendelkező, Franciaországban kibontakozó alkotók munkái közös esztétikai és elméleti törekvések mentén vizsgálhatók: a geometrikus absztrakció, a technológiai és vizuális innováció, valamint a néző aktív bevonása iránti elköteleződés jegyében. Míg Schöffer a kibernetikus művészet úttörőjeként a mozgás és a fény dinamikájával dolgozott, Vasarely az optikai illúzió és az észlelés vizsgálatával teremtett új vizuális világokat. A Magyarországon első alkalommal megrendezett közös bemutató új értelmezési horizontot nyit meg a két életmű egymásra vetítésével.

 

Bonjour Monsieur Gauguin!

2026 őszén Paul Gauguin életmű-kiállítására készül a Szépművészeti Múzeum. A tárlat az európai és az észak-amerikai múzeumi színtéren is jelentős vállalkozásnak számít. A Bonjour Monsieur Gauguin! A posztimpresszionisták körei című kiállítás Gauguin művészetét szellemi és művészi fejlődésében mutatja be, azt az alkotói útkeresést követve, amely a XIX. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette el.

A nagyszabású tárlaton – melynek létrehozásában csaknem negyven kölcsönadó intézmény vesz részt – mintegy 150 művet láthat a közönség, melyből több mint nyolcvan Gauguin alkotása.

A tárlat a Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes, nemzetközileg elismert impresszionista és posztimpresszionista kiállítássorozatának (Monet, Van Gogh, Cezanne, Renoir) szerves folytatása.

 

A „magyar Frida Kahlo” művei is bemutatkoznak

Izgalmas kiállításokkal készül a Nemzeti Galéria is: a Dolce Vita – Itália élménye két évszázad magyar művészetében című tárlat a XIX. századtól a kortárs művészetig tartó válogatással – Markó Károlytól Csontváry Kosztka Tivadaron át Aba-Novák Vilmosig – mutatja be, hogy a magyar kultúrában Itália mindig is cél volt az utazóknak, s örök motívum és téma a művészeknek. Baán László szerint igazi kuriózum lesz a XX. század első felének magyar női alkotóit bemutató kiállítás.

Amrita Sher-Gil. Forrás: Szépművészeti

Az ősszel nyíló tárlaton a legutóbbi magyar és nemzetközi kutatások eredményeit is beépítve ismerheti meg a közönség a század első felének nőművészeit, mások mellett Anna Margitot, Dénes Valériát, Ferenczy Noémit, Lesznai Annát és Vajda Júliát. 

Szintén ősszel nyílik kiállítás a „magyar Frida Kahlo”, Amrita Sher-Gil, magyar–indiai származású festőművész alkotásaiból, amely az újdelhi National Gallery of Modern Art gyűjteményéből érkező festmények mellett gazdag fotóanyagon keresztül mutatja be Amrita Sher-Gil mozgalmas életútját. 

 

Több tízmilliós felajánlás

A főigazgató kitért arra is, hogy a magyar kultúra napján nagy értékű felajánlással indították el a Szépművészeti Múzeum 120. jubileumi évét az intézmény kiemelkedő mecénásai. A Spengler Katalin – Somlói Zsolt házaspár több tízmillió forint értékben 17 kortárs magyar és külföldi művet ajándékozott a múzeumnak az évforduló alkalmából. – Reméljük, hogy ez a példaadó gesztus a jubileumi évben követőkre is talál, így decembere 1-jére, amikor százhúsz évesek leszünk, talán egy kiállítást is be tudunk mutatni azokból a művekből, amelyeket felajánlanak a Szépművészeti javára – tette hozzá a főigazgató. 

 

Az év végén megnyílhat a Nemzeti Fotóművészeti Múzeum

Az eseményen elhangzott továbbá, hogy megkezdődött a Szépművészeti Múzeum új tagintézményeként megnyíló Nemzeti Fotóművészeti Múzeum épületének belső felújítása, az új intézmény várhatóan még ebben az évben megnyitja kapuit a Városliget mellett, az egykori Klösz György-villában.

További idén nyíló kiállítások

A földi paradicsom vágya – A svájci művészet remekművei a Christoph Blocher-gyűjteményből címmel nyílik kiállítás márciusban a Szépművészetiben, ezen a tárlaton Albert Anker, Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini, Félix Vallotton, Giovanni és Augusto Giacometti, Cuno Amiet és Adolf Dietrich svájci művészek remekművei szerepelnek. Albrecht Dürer és id. Lucas Cranach fametszetsorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon litográfiakompozíciói láthatók a Grafikai Gyűjtemény Apokalipszis – Bibliai jövendölések Dürertől Kondor Béláig kiállításán, amely májusban nyílik a Szépművészetiben. Júliusban nyílik Az örökkévalóság megörökítése az egyiptomi művészetben című tárlat, amely ókori egyiptomi szobrokból, sztélékből, domborművekből, falfestményekből és egyéb műtárgyakból mutat be reprezentatív válogatást. Az év végén németalföldi rajzokból és metszetekből nyílik kiállítás, melyen a haarlemi Teylers Múzeum és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből válogattak. A Nemzeti Galériában áprilisban Böröcz András és Révész László performanszainak fotó- és videódokumentációját mutatják be, valamint azt, hogy a műsorokban megjelenő motívumok hogyan folytatódtak Böröcz és Révész egyéni festői, szobrászati és kísérleti filmes műveiben. Gruber Béla a magyar festészet kiemelkedő, fiatalon elhunyt tehetsége volt. A júniusban nyíló tárlat a művész Magyar Nemzeti Galériában őrzött műveinek legjavát mutatja be.

 

 

