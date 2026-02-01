Még két hétig látható a Nemzeti Galéria impozáns kiállítása

A Tihanyi hagyaték ötvenöt évvel ezelőtt kalandos úton került Párizsból a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe, az impozáns tárlat pedig az első – a művész munkásságának egészét átfogó – életmű-kiállítás a hagyaték több mint fél évszázada történt hazatérése óta.

Tihanyi 140 Forrás: MNG

A száznegyven éve született művész alkotásait a hazai közönség az 1970-es évekig szinte csak fekete-fehér reprodukciókról ismerte.

Mint az életmű-kiállítások többsége, ez is kronológiai sorrendben vezeti végig a látogatókat a festőművész termékeny életútján. A Tihanyi 140-en közel kétszáz műtárgy tekinthető meg: mintegy száz festmény, több mint ötven grafika, valamint korabeli fotók és hagyatéki tárgyak.

Mint korábban megírtuk, a kiállítás igazi különlegessége, hogy Tihanyi Lajos életpályáján végighaladva festészeti szempontból több, egymástól szinte teljesen eltérő szakasz különböztethető meg. Az alkotásokon visszaköszönnek a kor aktuális trendjei vagy az adott ország művészeti miliője. Megnézve egy korai, majd egy késői képét, szinte hihetetlen, hogy ugyanaz a személy festette őket. Azonban korai tájképei, portréi és későbbi absztrakt alkotásairól is süt a tehetség és a kiteljesedésre való folyamatos törekvés.

A kiállítás a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből válogatott festmények és grafikák mellett több közgyűjteményből, illetve magántulajdonból kölcsönzött alkotást is bemutat.

A művész alakját a kiváló fotós barátok – André Kertész és Brassaï – fényképei is megidézik a kiállítótérben.