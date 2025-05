Csaknem száz évig lappangó Tihanyi-festmény a Virág Judit Galéria legújabb szenzációja

A magyar modernizmus egyik gyöngyszeme

Tihanyi Lajos: Nagybányai piac (1908). Forrás: Virág Judit Galéria

Kiemelték, hogy a műalkotást csaknem száz éven keresztül eltűntnek hitték, ám a lappangó mű másfél évtizede felbukkant és azóta a magyar modernizmus egyik gyöngyszemeként tartják számon. A Tihanyi-képet az aukció többi darabjával együtt május 5-től két héten át a nagyközönség ingyenesen megtekintheti.

Tihanyi Lajos képei iránt szerte a világon nagy a kereslet.

A hazai modernizmus kiemelkedő alakjának művei egyre többet érnek

– fogalmaztak a közleményben, emlékeztetve rá, hogy az alkotó Tájkép Margit-híddal című festménye egészen 130 millió forintig menetelt 2023-ban, a Virág Judit Galéria téli aukcióján. 2021-ben pedig a Pont Saint Michel című kép cserélt gazdát nem kevesebb mint 220 millióért, szintén a Virág Judit Galéria árverésén. Mint írták, az a festmény is 1908-ban készült, akárcsak a Nagybányai piac című kép, amelyet a festő a nagybányai művészvilágba visszatérve festett meg. Felhívták a figyelmet, hogy a festmény alkotója a rá jellemző humorral akkor ábrázolja a piacot, amikor épp nincs piac.

Nagybánya kiváló helyszín volt Tihanyi számára, hogy a Párizsban látottakat, tapasztaltakat kamatoztassa, és rátaláljon saját útjára. Ennek a rálátásos, vad színekkel megfestett képnek a kompozíciója merész, színei a nagy francia fauve mestereket idézik. A modernizmus igazi gyöngyszeme ez

– idézték a közleményben Virág Judit művészettörténészt, a Virág Judit Galéria társtulajdonosát. Hozzátették, hogy

a képnek hányattatott sors jutott.

Keletkezése után egy évszázadon át elveszettnek hitték, később azonban felbukkant egy kiállításon. Azóta a Tihanyi-életmű értékes darabja.

Számos egyéb izgalmas tétel is kalapács alá kerül

Battyhány Gyula Bábel című művére is lehet licitálni. Forrás: Virág Judit Galéria

A tájékoztató szerint a Virág Judit Galéria május 19-i aukcióján számos egyéb izgalmas tétel, köztük Battyhány Gyula Bábel című festménye, az arisztokrata származású művész egyik főműve is szerepel majd. Felhívták a figyelmet, hogy Batthyány előszeretettel tartott görbe tükröt a hazai arisztokrácia tagjai elé, ezen a biblia témájú, roppant részletgazdag festményen azonban szövetszerűen forrnak össze a meseszerű jelenetek. A kép mostanáig lappangott, ám most, hogy előkerült, az aukció egyik leglátványosabb darabja lesz – írták. Ugyancsak az árverés kiemelt tétele Faragó Endre Kávéházban című alkotása, valamint Czigány Dezső Zöld kancsós, almás csendélet 1930-körül című festménye. Vaszary János Mezei virágok csendélete nemcsak szépsége miatt érdemel említést, hanem azért is, mert Irwin Shaw világhírű író tulajdonában volt.