Ritka ősfotók bukkantak fel az erdélyi turizmus aranykorából egy hazai aukción

Szebenjuharos jelentősége a történelmi Magyarország turizmusát illetően is figyelemre méltó volt. Létrejötte példázza, hogy a hegyvidéki idegenforgalom már a 19. század végén szervezett intézményekre, infrastruktúrára és tudatos népszerűsítésre támaszkodott a nagy országon belül. Az SKV nemcsak üdülőházat hozott létre, hanem a hegyek megközelíthetőségét és a természetjárás kultúráját is fejlesztette. A korabeli leírások a Monarchia egyik kiemelkedő magaslati üdülőhelyeként tartották számon, hírneve így a Kárpátokon túlra is eljutott.
Bélyegek, régi képeslapok és a jó öreg román történelemhamisítás
A budapesti Darabanth aukcióház mostani papírrégiség-nagyárverésén más Szebenjuharoshoz kötődő tételek is szerepelnek, ezek zöme azonban különleges filatéliai emlék vagy régi képeslap, nem fotó. Persze ezek a darabok is értékes forrásai a turisztikai létesítmény múltjának, ráadásul komoly gyűjtőkörrel bírnak. Dr. Ettre László 1986-ban e témában megjelent alapműve, Az erdélyi magánhotelposták története a XIX. század utolsó éveiben és a XX. század első negyedében különös figyelmet szentel a „Kurhaus Hohe Rinne” feliratú bélyegeknek és képeslapoknak.