Ritka ősfotók bukkantak fel az erdélyi turizmus aranykorából egy hazai aukción

Hohe Rinne bélyeg 1906-ból Forrás: Ebay

Figyelemre méltó, hogy az 1924-ben, tehát a már a román impérium idején kiadott Hohe Rinne magánpostabélyegek még megjelenhettek német nyelven, sőt a bélyegző is megmaradhatott német nyelvűnek, vagyis nem kényszerítették a kiadást szervezőket, hogy a román nyelv is megjelenjen rajtuk.

Ami az újabb korokat illeti, érdekes az 1995-ben kibocsátott, Szebenjuharoshoz kapcsolódó román kiadású centenáriumi emlékív, amely a helyi bélyegkiadás századik évfordulójára készült. Ennek az ívnek a bélyegeit 1995. július 15-én Nagyszebenben használták a „Păltinișből” feladott küldeményeken.

A százéves évfordulóhoz kapcsolódó emlékborítékok és későbbi, felülnyomásos filatéliai darabok is felbukkannak a gyűjtői piacon, viszont a Román Posta hivatalos jubileumi kiadása esetében megjelent a bosszantó történelemhamisítás. A 960 lejes névértékű, 1995-ben megjelentetett hivatalos román postabélyeget ugyanis a Román Bélyeg Ünnepnapja (Ziua Mărcii Poştale Româneşti) alkalmából jelentették meg, és ehhez is kapcsolták.

A szóban forgó kiadás szövege viszont mélyen hallgat arról, hogy 1895-ben Erdély Magyarországhoz, s nem Romániához tartozott, így az első Hohe Rinne bélyegeknek semmi közük nincs az utolsó balkáni birodalom bélyegkiadásához.

Hohe Rinne és történelemhamisítás

A románnál évtizedekkel korábban szerveződött meg a magyar és a szász turizmus Erdélyben

Az erdélyi szervezett természetjárás történetében a szászok és a magyarok kezdeményezései jóval megelőzték a román turistamozgalom önálló szerveződését. A brassói szászok már 1873-ban létrehozták az Erdélyi Alpesi Egyesületet (Siebenbürgische Alpenverein), 1880-ban pedig megalakult a Szász Kárpátegyesület (SKV), amely a hegyvidéki turizmus fejlesztésében és Szebenjuharos üdülőhely kiépítésében is meghatározó szerepet játszott. A magyar kezdeményezésű Bihari Kárpát Egyesület (BKE) 1888. december 18-án alakult meg Nagyváradon, az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) pedig 1891-ben alakult meg Kolozsváron.

A román turisták saját szervezete, a Frăția Munteană csak 1921-ben jött létre, több évtizeddel az első szász és magyar egyesületek után.

A román hátterű egyesületet a híres biológus és barlangkutató, Emil G. Racoviță hozta létre és vezette elnökként.