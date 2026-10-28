Ismeri Rákóczi legendás hangszerét? – Újra reflektorfénybe került az összetéveszthetetlen hangú zenei eszköz, ami a távolból is hallható
Háromnapos tárogatóversennyel tisztelegnek II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója előtt Sárospatakon. Az esemény célja, hogy megőrizze és továbbadja a magyar történelem egyik jelképes hangszerének hagyományát. A tárogató évszázadokon át összefonódott a kuruc szabadságküzdelmek emlékezetével, jellegzetes hangja pedig máig a magyar zenei örökség része.
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