Eladhatatlanná vált a 30 millió eurós Klimt-portré, családi dráma áll a háttérben

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Közel száz évnyi bujkálás után bukkant fel Gustav Klimt utolsó remekműve, amelyet azonnal rekordáron értékesítettek Bécsben. Az évszázad műkincspiaci szenzációjából azonban pillanatok alatt szövevényes polgári peres dráma lett: egy New Yorkban indított tulajdonjogi kereset és egy elhallgatott családi titok miatt a 12 milliárd forintot érő festmény teljesen eladhatatlanná vált.

Ménes Márta
2026. 10. 22. 17:55
Gustav Klimt Fräulein Margarethe Lieser portréja Forrás: geo.de

Mivel 

Klimt nem hagyott hátra feljegyzést a modell kilétéről, 

a Lieser családfa alapján három fiatal lány is szóba jöhet, ez a különbség pedig jogilag mindent megváltoztat: ha a portrén Margarethe Lieser látható, akkor a festmény Adolf Lieser tulajdona volt. Ebben az esetben a Dél-Karolinában élő Patricia J. Leahy a közvetlen örökös, a 2024-es aukciós megállapodás pedig érvénytelen, hiszen őt teljesen kihagyták belőle. Ha a portrén az unokatestvérei (Helene vagy Annie) szerepelnek, akkor a kép a másik testvér, Justus Lieser és felesége, Henriette (Lilly) tulajdonát képezte. Lilly Liesert – aki a bécsi művészvilág egyik ismert mecénása volt – 1942-ben deportálták a nácik, és Auschwitzban gyilkolták meg. Az ő ágának elismert örökösei kötötték meg a korábbi alkut az aukciósházzal.

Teljes patthelyzet a műkincspiacon

A New York-i per hírére 

a festményt 30 millió euróért leütő hongkongi gyűjtő azonnal elállt a vásárlástól. 

A nemzetközi jogi zárlat miatt ugyanis a képet sem kiállítani, sem továbbértékesíteni nem lehetne, így gyakorlatilag értéktelenné vált a piacon. Az im Kinsky aukciósház időközben bejelentette, hogy a megbízásuk lejárt, a festményt pedig visszaszolgáltatták az osztrák magántulajdonosnak.

Gustav Klimt utolsó remekműve így – bár csodával határos módon túlélte a 20. század diktatúráit – most egy modern bírósági és örökösödési háború foglya lett. Szakértők szerint a szövevényes jogi vita miatt még hosszú évekig esély sincs arra, hogy a nagyközönség bármelyik múzeumban vagy tárlaton újra láthassa.

 

Gustav Klimtcsaládi drámaműtárgySzóljon hozzá!

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