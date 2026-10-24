Nagy dobásra készül az 50 éves Kormorán Zenekar

– Óriási feladat.

A Kormorán több mint 300 dalából 140 van repertoáron, vagyis ezeket folyamatosan játsszuk, én magam pedig mintegy nyolcszáz dalt jegyzek. Lesz miből válogatni.

A Julianus barát, a Honfoglalás és a Sacra Corona főcímzenéje biztosan elhangzik, hiszen ezek az évek során ikonikus dalokká váltak, nemcsak a dallamuk, hanem a szövegük miatt is. Rockoperáinkból is válogatunk.

– A jubileumi koncert megtartása egy ideig bizonytalannak tűnt. Mi hozta meg a fordulatot?

– Nem így képzeltem el az ötvenedik évfordulót, és egy idő után úgy láttam, nincs értelme tovább erőltetni. Aztán egy koncert előtt, egy sátorban beszélgettünk Vadkerti Imrével és Fehér Nórával, a zenekar két énekesével. Ők mondták, hogy nem szabad lemondanunk a jubileumról, mindenképpen meg kell oldanunk valahogy. Imre vetette fel, miért ne tarthatnánk templomban a koncertet. Kiss-Rigó László püspök úr végül rendelkezésünkre bocsátotta a szegedi Fogadalmi templomot. Ezt valóban úgy éltem meg, mintha a Jóisten ujja érintett volna meg bennünket.

A Kormorán Zenekar munkásságát több rangos díjjal is elismerték. Az együttes 2006-ban Magyar Örökség Díjat kapott, 25. jubileumi koncertje alkalmával pedig a Magyar Szabadságért díjjal tüntették ki. 2020-ban a közmédia Duna-díját is átvehette. 2023-ban Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat kaptak Vadkerti Imrével közösen. Az elismerések a magyar népzenei hagyományokat a rockzenével ötvöző, sajátos zenei világ, valamint a magyar kulturális örökség továbbadásában és a nemzeti összetartozás erősítésében vállalt szerep előtt tisztelegtek.

– Mit jelent a Kormorán számára, hogy a Kárpát-medence különböző részein élő magyarokhoz is eljutnak a dalaik?

– Három szóval tudom összefoglalni, mit jelent számomra a zenekar élete: felelősség, küldetés és szolgálat. Ha ez a három együtt van a színpadon, és eljut a közönséghez, akkor megvalósul az, amiért érdemes csinálni. Én a koncertjeinken nem igazán érzek külön színpadot és közönséget. Amikor elkezdünk játszani, az emberek közösséggé forrnak össze velünk. Különösen megható ez a határon túli magyarok körében, akiknek sokat jelenthetnek azok a sorok, amelyek a közös történelmünket és összetartozásunkat idézik fel. De bárhol játszunk Magyarországon, ugyanezt a szeretetet tapasztaljuk.