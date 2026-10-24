Különleges ajándékkal tisztelegnek a legendás Latabár színészdinasztia előtt Miskolcon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tizenhárom festménnyel gazdagodott a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteménye a Latabár család felajánlásának köszönhetően. Az alkotások a magyar színháztörténet egyik legismertebb művészcsaládjának emlékét őrzik. Az adományozásra a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából került sor, amelyet a Legendás Latabárok című kiállítás megnyitásával ünnepeltek.

Viland Gabriella
2026. 10. 24. 17:00
Dózsa György út 17., Latabár Kálmán színművész az otthonában. Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

A dinasztia legismertebb alakja Latabár Kálmán (1902–1970), a magyar színjátszás legendás komikusa volt, akit a közönség Latyi néven emlegetett. Kivételes mozgáskultúrája, tánctudása és utánozhatatlan humora tette népszerűvé. Pályafutása során számos operettben és zenés vígjátékban szerepelt, emellett olyan filmekben is láthatta a közönség, mint az Egy szoknya, egy nadrág vagy az Állami áruház. 1950-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, 1953-ban pedig megkapta a Kiváló művész címet.

Testvére, Latabár Árpád (1903–1961) szintén népszerű színész és komikus volt. A két testvér gyakran lépett fel együtt, és közös jeleneteik a magyar zenés színház emlékezetes pillanatai közé tartoztak. A családi hagyományt később Latabár Kálmán fia, ifjabb Latabár Kálmán (1938–2000) is folytatta, aki színészként és táncoskomikusként dolgozott.

A Latabár testvérek a két világháború között külföldön is felléptek, többek között Bécsben és Berlinben. Kálmán később a Fővárosi Operettszínház meghatározó művésze lett, és olyan népszerű operettekben aratott sikert, mint a Csárdáskirálynő és a Marica grófnő – írja a hangosfilm.hu

A család miskolci kötődése miatt a most megnyílt kiállításnak különös jelentősége van. A város ma is működő színházépületét 1857-ben Latabár Endre társulata avatta fel Vörösmarty Mihály Marót bán című darabjával. A megnyitón Jókai Mór és felesége, Laborfalvi Róza is jelen volt – derül ki a Miskolci Nemzeti Színház oldaláról. 

 

 

latabárlatabár kálmánlegendás latabárokSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Nézegessen tiszás provokátorokat!

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu