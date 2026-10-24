Különleges ajándékkal tisztelegnek a legendás Latabár színészdinasztia előtt Miskolcon

A dinasztia legismertebb alakja Latabár Kálmán (1902–1970), a magyar színjátszás legendás komikusa volt, akit a közönség Latyi néven emlegetett. Kivételes mozgáskultúrája, tánctudása és utánozhatatlan humora tette népszerűvé. Pályafutása során számos operettben és zenés vígjátékban szerepelt, emellett olyan filmekben is láthatta a közönség, mint az Egy szoknya, egy nadrág vagy az Állami áruház. 1950-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, 1953-ban pedig megkapta a Kiváló művész címet.

Testvére, Latabár Árpád (1903–1961) szintén népszerű színész és komikus volt. A két testvér gyakran lépett fel együtt, és közös jeleneteik a magyar zenés színház emlékezetes pillanatai közé tartoztak. A családi hagyományt később Latabár Kálmán fia, ifjabb Latabár Kálmán (1938–2000) is folytatta, aki színészként és táncoskomikusként dolgozott.

A Latabár testvérek a két világháború között külföldön is felléptek, többek között Bécsben és Berlinben. Kálmán később a Fővárosi Operettszínház meghatározó művésze lett, és olyan népszerű operettekben aratott sikert, mint a Csárdáskirálynő és a Marica grófnő – írja a hangosfilm.hu

A család miskolci kötődése miatt a most megnyílt kiállításnak különös jelentősége van. A város ma is működő színházépületét 1857-ben Latabár Endre társulata avatta fel Vörösmarty Mihály Marót bán című darabjával. A megnyitón Jókai Mór és felesége, Laborfalvi Róza is jelen volt – derül ki a Miskolci Nemzeti Színház oldaláról.