Mit nem pótolhat a mesterséges intelligencia? – Új kiállítás nyílik az Iparművészeti Múzeumban

A kiállítás látványvilága is ezt a kapcsolatrendszert követi.

Az installáción végigfutó, neveket összekötő fríz a mesterek és tanítványok közötti tudásátadást jelképezi. Horváth Judit értelmezésében a mesterségbeli tudás nem változatlanul megőrzött ismeretanyag, hanem olyan tapasztalat, amely minden újabb alkotói kapcsolatban gazdagodhat és átalakulhat.

A tárlathoz a MOME gondozásában katalógus is készült. A kötetben a kurátor kilenc oktatóval folytatott beszélgetései olvashatók, amelyekhez az általuk megnevezett mesterek és tanítványok is hozzáfűzték saját gondolataikat. Így ugyanazokról a kapcsolatokról több nézőpontból is képet kaphat az olvasó.

Közel másfél évszázados hagyomány

A kiállítás témája szorosan kapcsolódik a magyar iparművészeti oktatás történetéhez. A MOME legkorábbi jogelődje, az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda 1880-ban nyitotta meg kapuit. Az intézményben kezdetben a műfaragás oktatása indult el, majd fokozatosan megjelentek az ötvösség, a fametszés, a díszítőfestés és más iparművészeti szakágak is. Az egyetem intézménytörténeti áttekintése alapján a gyakorlati képzés már a kezdetektől meghatározó szerepet játszott az oktatásban. A tanulók nem kizárólag elméleti ismereteket szereztek, hanem műhelymunkán keresztül sajátították el a különböző anyagok megmunkálását és a mesterség fogásait. Ez a hagyomány a későbbi évtizedekben is meghatározta a magyar iparművészképzés szemléletét.

A Tovább élő mintázatok ezt a több mint száznegyven éves örökséget helyezi mai környezetbe. A kiállított tárgyak közötti kapcsolatokat nem feltétlenül a hasonló formákban vagy motívumokban kell keresni, hanem abban a gondolkodásmódban és szakmai tapasztalatban, amelyet az egyik alkotógeneráció átad a következőnek.

A helyszínválasztás is illeszkedik a témához. A Városligeti fasorban álló Ráth György-villa egykor az Iparművészeti Múzeum első főigazgatójának otthona volt. Ráth György 1901-ben vásárolta meg az épületet, amelyet feleségével együtt műtárgyakkal rendezett be. A villa ma az intézmény szecessziós gyűjteményének fontos bemutatóhelye, ahol az A mi szecessziónk című állandó kiállítás mellett időszaki tárlatok is várják a látogatókat.