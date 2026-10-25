Tizenegy napon át ünneplik a magyar kultúrát Nagyszebenben, ahol a budapesti „0” kilométerkő 120 éves született alkotójáról is megemlékeznek

A hagyomány és a kortárs művészet találkozása

Az Ars Hungarica programja a nyitónapot követően is több művészeti területet fog át. A zenei és színházi produkciók mellett képzőművészeti kiállítások, irodalmi beszélgetések, városnéző séták és más kulturális események várják az érdeklődőket. A sokszínű kínálat lehetőséget ad arra, hogy a fesztivál a magyar kultúra különböző korszakait, műfajait és alkotói megközelítéseit egyaránt bemutassa e Budapestről is könnyen megközelíthető csodás erdélyi településen, karnyújtásnyira a Déli-Kárpátoktól, illetve a szomszédos Vízaknán.