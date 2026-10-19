Vezetőváltás és leépítések a Netflixnél: merre tovább?

Kevesebb produkció, nagyobb sikerek?

Peter Rice kinevezése önmagában nem jelenti azt, hogy a vállalat csökkenti a produkciók számát, vagy kizárólag a nagy költségvetésű címekre összpontosít. A növekedési kényszer azonban felveti a kérdést, hogyan osztja majd el a Netflix a tartalomgyártásra szánt erőforrásait. A globális sikerek mellett továbbra is szüksége van olyan filmekre és sorozatokra, amelyek eltérő ízlésű közönségeket szólítanak meg. A befektetők számára az is fontos, hogy a tartalomra fordított összegek milyen üzleti eredményt hoznak, a nézők szempontjából pedig az, hogy a kínálat változatos és vonzó maradjon.

A kérdés tehát nem pusztán az, hány új filmet és sorozatot mutat be a Netflix, hanem az is, mely produkciókkal tudja tartósan lekötni a nézőket a streamingpiac egyre élesebb versenyében.