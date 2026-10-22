A gyönyörű magyar színésznő is feltűnik a 24. Olasz Filmfesztivál egyik különleges alkotásában

Szintén a válogatás része az Egy történet, Anna Foglietta első rendezése. A filmben Erika és Mauro élete akkor kerül új helyzetbe, amikor lányuk, Irene kirepül a családi fészekből. A szülőknek újra kell gondolniuk a kapcsolatukat és azt az egyensúlyt, amelyre addigi közös életüket építették.

Családok, barátságok és újrakezdések

Az Armony egészen szokatlan közösséget mutat be. A történet középpontjában az 55 éves, egyedül élő teherautósofőr, Armony áll, akinek mindennapjait barátai és a környezetében élők teszik teljessé. Köztük van Pamela és Jenny, valamint egy gyermeket váró szomszéd lány és annak hatéves unokahúga. A filmben Valerio Mastandrea, Asia Argento és Ornella Muti is szerepel.

A Vándorló fák (Alberi erranti) című dráma apa és fia történetét meséli el. Piero Arca és Giuliano egy városszéli tanyán élnek, ahol sérült állatokat gondoznak. Amikor egy nagy havazás után Piero eltűnik, Giuliano a keresésére indul. Útja során Maddalenával is találkozik, akinek szintén segítségre van szüksége.

Vándorló fák (Forrás: Olasz Filmfesztivál)

Az Idda két gyerekkori barátnőről, Adeléről és Sofiáról szól, akik hosszú idő után ismét találkoznak. Régi álmukat szeretnék megvalósítani: feljutni az Etna csúcsára. A helyi hiedelem szerint a vulkán tetején az embert megérinti egy különleges fuvallat, amely közelebb viheti saját élete megértéséhez. A közös út így nemcsak fizikai kihívás, hanem önmaguk és egymás újrafelfedezésének lehetősége is.

A rendezvény egy klasszikussal is készül: Bud Spencer halálának tizedik évfordulója alkalmából a közönség a Különben dühbe jövünk! című, generációk számára kultikussá vált akcióvígjátékot is megnézheti.

A MittelCinemaFest így a könnyedebb vígjátékoktól a családi drámákon át a történelmi emlékezetet feldolgozó alkotásokig kínál válogatást az olasz filmművészetből. A vetítéseknek november 6. és 14. között a budapesti Puskin és Tabán mozi, valamint a szegedi Belvárosi Mozi ad otthont. A részletes program a fesztivál moziműsorában olvasható.