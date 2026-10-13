Kiderült, mikor mutatják be Nemes Jeles László új filmjét Magyarországon, a rendezőt is kérdezhetik a nézők
Október 29-én láthatja először a magyar közönség Nemes Jeles László új filmjét, a Moulin-t, amely a francia ellenállás legendás alakja, Jean Moulin történetét dolgozza fel. Az Oscar-díjas rendező első francia nyelvű nagyjátékfilmjét a Budapest International Film Festival keretében, a Corvin mozi Korda termében vetítik, a közönség pedig a film után személyesen is kérdezheti az alkotót.
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