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Kiderült, mikor mutatják be Nemes Jeles László új filmjét Magyarországon, a rendezőt is kérdezhetik a nézők

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Október 29-én láthatja először a magyar közönség Nemes Jeles László új filmjét, a Moulin-t, amely a francia ellenállás legendás alakja, Jean Moulin történetét dolgozza fel. Az Oscar-díjas rendező első francia nyelvű nagyjátékfilmjét a Budapest International Film Festival keretében, a Corvin mozi Korda termében vetítik, a közönség pedig a film után személyesen is kérdezheti az alkotót.

Ménes Márta
2026. 10. 13. 15:31
Moulin Fotó: ADS Service

 

Nemes Jeles LászlófilmrendezőSzóljon hozzá!

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