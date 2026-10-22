Saját sorozatot kaphat Batman egyik legismertebb ellenfele
A denevérember egyik legismertebb ellenfele, Poison Ivy saját sorozatot kaphat. A Hollywood Reporter beszámolója szerint Lauren LeFranc, a Colin Farrell főszereplésével készült Pingvin alkotója producerként csatlakozhat a projekthez. A produkcióról egyelőre kevés részlet ismert, az HBO még nem rendelte be a sorozatot.
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