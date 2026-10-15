Lázadó tinédzser ölti magára a denevérjelmezt, az idősödő Bruce Wayne a Batbarlangból irányít

James Gunn mostani nyilatkozata alapján ezt a régi adósságot végre törlesztheti a stúdió. Bár konkrét forgatási dátumot vagy szereplőgárdát még nem jelentettek be, a DCU feje azt is elhintette, hogy a rajzfilmes gyökerekkel rendelkező karakterek – mint például a szintén a kilencvenes évekbeli animációban debütáló Harley Quinn – kiemelt szerepet kapnak a jövőbeli terveikben.
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Hivatalosan is elkészülhet Batman egyik legnépszerűbb futurisztikus története, a Batman Beyond – szúrta ki az IGN. James Gunn stúdióvezető nemrég megerősítette, hogy komolyan fontolóra vette a kultikus animációs sorozat egész estés mozifilmes feldolgozását, a bejelentés hírére pedig a rajongók máris valósággal felrobbantották az internetet.
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