Lázadó tinédzser ölti magára a denevérjelmezt, az idősödő Bruce Wayne a Batbarlangból irányít

James Gunn mostani nyilatkozata alapján ezt a régi adósságot végre törlesztheti a stúdió. Bár konkrét forgatási dátumot vagy szereplőgárdát még nem jelentettek be, a DCU feje azt is elhintette, hogy a rajzfilmes gyökerekkel rendelkező karakterek – mint például a szintén a kilencvenes évekbeli animációban debütáló Harley Quinn – kiemelt szerepet kapnak a jövőbeli terveikben.