Van egy jó és egy rossz hírünk a Batman-rajongóknak
Eredetileg 2027. október 1-jén érkezett volna a mozikba a 2022-es, Matt Reeves-féle Batman folytatása, azonban a Warner Bros. úgy döntött, hogy eltolja az időponot, így az új premierdátum 2028. február 18. lett a tengerentúlon - írja az IGN.
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