Ryan Gosling és a Deadpool rendezője ennyi pénzt kapott, hogy megmentsék a Star Wars-univerzumot
Már nettó 175 millió dollárnál tart a Ryan Gosling főszereplésével készülő Star Wars: Starfighter gyártási költsége, és a speciális effektek még tovább drágíthatják a produkciót. A brit adókedvezményeknek köszönhetően ugyanakkor a Disney jelentős összeget visszaigényelhet. A filmnek pénzügyi szempontból is nagy a tétje: a stúdió azt reméli, hogy a mozivásznon ismét sikerre viheti a Csillagok háborúja világát.
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