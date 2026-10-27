Ryan Gosling és a Deadpool rendezője ennyi pénzt kapott, hogy megmentsék a Star Wars-univerzumot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Már nettó 175 millió dollárnál tart a Ryan Gosling főszereplésével készülő Star Wars: Starfighter gyártási költsége, és a speciális effektek még tovább drágíthatják a produkciót. A brit adókedvezményeknek köszönhetően ugyanakkor a Disney jelentős összeget visszaigényelhet. A filmnek pénzügyi szempontból is nagy a tétje: a stúdió azt reméli, hogy a mozivásznon ismét sikerre viheti a Csillagok háborúja világát.

Dani Áron
2026. 10. 27. 5:20
Star Wars: Stafighter
Star Wars: Stafighter Forrás: TMDb

 

star warsdisneyRyan GoslingSzóljon hozzá!

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Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi várható volt, elkövetkezett

Kondor Katalin avatarja

Úgy tűnik, ami várható volt, elkövetkezett. Méghozzá a mindennapi politikai életünkben, a sorsunkban. Sok jele van ennek, mindjárt itt van például az az örömhír, hogy létrejött az új ÁVH minálunk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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