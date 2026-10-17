Százharminc éve keresi a boldogságot Csehov Sirálya

A darab újszerűsége abban is megmutatkozott, hogy Csehov nem kínált könnyen felismerhető hősöket és egyértelmű ellenfeleket. Szereplői szeretetre méltók, esendők, olykor pedig éppen azoknak okozzák a legtöbb fájdalmat, akik a legközelebb állnak hozzájuk. A dráma legsúlyosabb történései közül több a színpadon kívül zajlik, a nézőnek pedig a párbeszédekből és a szereplők viselkedéséből kell megértenie, mi vezetett a tragédiához. Mindezt Csehov komédiának nevezte. Egy levelében maga is ironikusan jellemezte készülő művét: sok beszélgetésről, kevés cselekményről és rengeteg szerelemről írt. A Sirály különös humora éppen abból fakad, hogy szereplői gyakran nincsenek tudatában saját gyarlóságaiknak. Az olvasó vagy a néző olykor előbb felismeri tévedéseiket, mint ők maguk.

A Sirályban Trepljovot ifj. Vidnyánszky Attila, Nyinát Márkus Luca színművészek alakítják. Fotó: Dömölky Dániel

Ambícióból családi konfliktus

A Vígszínház oldaláról az is kiderül, David Doiasvili grúz rendező értelmezésében a Sirály az emberi kapcsolatok folyton változó természetéről, az elvágyódásról és a beteljesületlen szerelmekről is beszél. A történet egyik legfájdalmasabb szála Trepljov és Arkagyina kapcsolata. A fiatalember szeretne elszakadni a korábbi színházi hagyományoktól, és saját művészi nyelvet teremteni, ám anyja, a sikeres színésznő nem veszi komolyan törekvéseit. Kettejük vitája mögött egy fiú elismerés iránti vágya és egy anya önmagával szembeni bizonytalansága is meghúzódik. A nemzedékek közötti feszültség a darabban művészi kérdéssé válik. Trepljov számára az új formák keresése nem egyszerű szakmai kísérletezés: önállóságának bizonyítéka is lenne. Arkagyina viszont saját sikereiből kiindulva ítéli meg fia elképzeléseit, és nem veszi észre, milyen mély sebeket ejt rajta az elutasításával. Nyina sorsa a művészi pálya másik arcát mutatja. A fiatal lány kezdetben a színházban látja a boldogság és a szabadság lehetőségét. Trigorinhoz fűződő kapcsolata és későbbi csalódásai azonban szembesítik azzal, hogy a hivatás nem feltétlenül hoz sikert vagy elismerést. Csehov az ő történetében a kitartás, a lemondás és az újrakezdés kérdéseit is felveti.

Doiasvili szerint a Sirály szereplőinek könnyednek tűnő beszélgetései mögött egész életeket meghatározó konfliktusok húzódnak. A rendező a Vígszínház közleményében arra is kitért, hogy Csehov nem ítélkezik hősei felett. Meghagyja a nézőnek a lehetőséget, hogy felismerje saját életének hasonló helyzeteit, és akár a fájdalmas humoron keresztül szembesüljön velük.

A Sirály kérdései az eltelt 130 év alatt sem veszítettek jelentőségükből.

A művészi elismerés iránti vágy, a családon belüli megfelelési kényszer vagy a beteljesületlen szerelem ma is ismerős tapasztalat. Csehov különös érzékenységgel mutatja meg, hogy az emberek sokszor nem azért bántják egymást, mert ártani akarnak, hanem mert saját vágyaik és sérelmeik között nem veszik észre a másik emberét.

David Doiasvili Sirály-rendezését 2021. december 17-én mutatta be a Vígszínház. A darabot Kozma András fordította, aki dramaturgként is közreműködött az előadás létrehozásában. A díszletet a rendező tervezte, a jelmezek Bánki Róza munkái.

A produkció szakmai elismerést is hozott: ifj. Vidnyánszky Attila Trepljov megformálásáért 2024-ben az Országos Színházi Találkozón a legjobb férfi szereplő díját kapta. A színész alakításában a fiatal művész útkeresése, sérülékenysége és az anyai szeretet iránti vágya egyaránt hangsúlyos szerepet kap.

A grúz rendező a Sirály után is dolgozott a Vígszínház társulatával. Friedrich Schiller Ármány és szerelem című drámáját állította színpadra 2024-ben, amely szintén a fiatalok szabadságvágya, a családi elvárások és a személyes boldogság konfliktusai köré épül. A két előadás más-más korszakban és eltérő színházi eszközökkel foglalkozik azzal, hogyan befolyásolhatják az idősebb nemzedék döntései a fiatalok sorsát. A grúz rendező munkásságával lapunk is foglalkozott korábban egy 2024-ben megjelent cikkben. Schiller Ármány és szerelem című drámájának vígszínházi bemutatója kapcsán mutatta be Doiasvili rendezői világát, amelyet az erőteljes vizualitás és a felfokozott érzelmek jellemeznek.

A Sirályban Arkagyinát Nagy-Kálózy Eszter, Trepljovot ifj. Vidnyánszky Attila, Nyinát Márkus Luca, Trigorint Stohl András, Szorint pedig Hegedűs D. Géza alakítja. Az előadás további szereplői Kőszegi Ákos, Méhes László, Majsai-Nyilas Tünde, Antóci Dorottya és Ertl Zsombor.

A Vígszínház 17-ére kitűzött időpontja különös jelentőséget ad a produkciónak: pontosan 130 év telt el azóta, hogy Csehov darabja először került közönség elé Szentpéterváron.