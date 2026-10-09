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Ötven év után ismét színpadon Déry Tibor különös szerelmi története

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Ötven évvel az első bemutató után ismét színpadra kerül Déry Tibor Kedves bópeer…! című regénye. Az 1976-os előadásban Major Tamás játszotta az öregedéssel viaskodó írót, most Méhes László alakítja a főszerepet a Vígszínház Házi Színpadán. Az október 9-én bemutatkozó előadást Zsótér Sándor rendezi, aki szerint Déry kíméletlen őszinteséggel beszél az idő múlásáról, miközben humorral fordul az időskorhoz kapcsolódó megszokott elképzelések ellen.

Viland Gabriella
2026. 10. 09. 14:01
Fotó: Daniel Dömölky

Flóris alakjában keveredik a hiúság, a félelem, az önirónia és az élet szeretete. Déry nem igyekszik rokonszenvesebbé tenni a figuráját annál, amilyen. Az idős író gyakran önző, indulatos, máskor szánalmasan kiszolgáltatott, de képes arra is, hogy saját helyzetének nevetségességét felismerje. Zsótér Sándor szerint az időskorról alkotott képünk rendszerint két véglet között mozog. Az idős ember vagy elesett, segítségre szoruló figura, vagy „galambősz, tudós és bölcs”. A hétköznapi emberi tulajdonságok, a hiúság, a szexualitás, a humor és a vágy mintha egy bizonyos életkor után már nem tartoznának hozzá a róla kialakított képhez.

Azt hiszem, egyikünk sem tartozik egyik vagy másik kategóriába. Déry felborítja ezt az ámítóan áporodott, hamis képet az időskorról. Talán ebben van a humora is

 – fogalmaz Zsótér.

Fotó: Daniel Dömölky

Amire már végképp nem számított

Flórisnak az jut eszébe, hazahívja Svájcban élő fiát, akit még gyerekkorában küldött külföldre. A fiú fiatal feleségével, Catherine-nel érkezik haza. Az idős író eleinte ellenségesen fogadja a lányt, akinek közvetlensége és feltétel nélküli szeretete azonban feloldja az ellenállását. A fia felesége, a természete, szépsége, a vele való megismerkedés és a kapcsolat váratlan érzelmeket ébreszt Flórisban. A fiatal nő iránt érzett szeretete szépen lassan szerelemmé alakul, amelyet saját maga előtt is nehezen tud megmagyarázni. A történet kezdetben úgy néz ki, mintha az apa és fiú közti konfliktusról szólna, ám végül az idős férfi, valamint menye kapcsolatára összpontosít. A regény címe is Catherine-hez kötődik. 

A bópeer a francia beau-père, vagyis após szó kiejtés szerinti átírása, amellyel a lány Flórist szólítja.

A férfi számára ez a szerelem egyszerre féktelen öröm és boldogság, ami fájdalommal vegyül. Az idős úr újra érez, újra felébrednek benne a vágyak, a vonzalom, a várakozás szinte új embert varázsol belőle. Miközben rajong a menyéért, együttesen érzi a sokkoló valóságot, ami határok közé szorítja őt, nem felejtve az életkorát és a szerepét a családban. 

Megtapasztal valamit, ami olyan, mint a mesében. A testiség nélküli szerelmet

 – mondja Zsótér Sándor.

Déry történetében a szerelem nem szünteti meg az öregedéstől való félelmet. Flóris ugyanúgy kénytelen szembenézni a testi változásokkal és az idő múlásával, ám Catherine érkezése kizökkenti a magányból. A férfi, aki addig elsősorban saját hanyatlásával volt elfoglalva, ismét valaki más felé fordul.

Fotó: Daniel Dömölky

Ötven évvel Major Tamás alakítása után

Az 1976-os ősbemutató különlegességét az is adta, hogy Major Tamás, a magyar színházi élet egyik meghatározó művésze játszotta a főszerepet. A Pesti Színház előadásában egy olyan férfit alakított, aki egyszerre próbálja megőrizni méltóságát és nevetségessé váló elszántsággal küzd az öregedés ellen. A korabeli produkcióról fennmaradt fényképeket Horvát Éva készítette. A felvételeken Major Tamás mellett többek között Bulla Elma és Balázsovits Lajos is látható. Az egykori előadás szereposztását, alkotóit és fényképeit a Vígszínház színháztörténeti archívuma őrzi.

A mostani bemutató nem az 1976-os előadás felújítása. Déry regényéből Ungár Júlia és Zsótér Sándor készített új színpadi szöveget, a főszerepet pedig Méhes László játssza. Az alkotók a látványvilágban is eltávolodnak a hagyományos, realista ábrázolástól.

Ambrus Mária díszlettervező egy hatalmas, szőrméből készült arcot helyezett az előadás terébe, amely az idős író különös portréjaként jelenik meg. A díszlet így nem egyszerűen Flóris lakókörnyezetét mutatja meg, hanem magára a főszereplőre, az ő személyiségére és belső világára irányítja a figyelmet. A jelmezeket Reiter Zita tervezte, a zeneszerző Lelkes Botond. Méhes László mellett Igó Éva, Szántó Balázs, Szász Júlia, Balázsovits Edit és Liber Ágoston szerepel az előadásban.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a Vígszínház már az évadzáró társulati ülésén bejelentette, hogy Zsótér Sándor rendezésében újra műsorra tűzi Déry művét. A Kedves bópeer…! október 9-én, 19.30-kor mutatkozik be a Vígszínház Házi Színpadán. A történet középpontjában ezúttal is az öregedéstől rettegő Flóris áll, aki minden igyekezete ellenére képtelen megállítani az időt, ám amikor már maga sem számít rá, még egyszer szerelmes lesz.

 

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