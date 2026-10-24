Tragikus szerelmi háromszög – A bahcsiszeráji szökőkút először látható az Operaházban

Több mint hetven éve része a magyar balettrepertoárnak

A bahcsiszeráji szökőkút 1952-ben került először magyar színpadra, az akkori Városi Színházban, a későbbi Erkel Színházban. A produkció betanítását maga Zaharov irányította, az előadás pedig évtizedeken keresztül fontos helyet foglalt el a hazai balettéletben.

A Magyar Nemzeti Balett 2018-ban, tizenhárom év szünet után újította fel a darabot. Az eredeti változathoz közelebb álló koreográfiát Darja Pavlenko tanította be, Fülöp Zoltán díszletterveit Kerekes Szilárd rekonstruálta, az új jelmezeket pedig Rományi Nóra tervezte.

Pavlenko személye különleges kapcsolatot jelent a mű eredeti színpadi hagyományával. A Vaganova Akadémián végzett balettművész 1996 és 2018 között volt a Mariinszkij Balett tagja, és pályafutása során Mária és Zaréma szerepét is eltáncolta. Nemzetközi karrierje során a klasszikus repertoár mellett George Balanchine, William Forsythe és Alekszej Ratmanszkij koreográfiáiban is fellépett – írják az Operaház archív oldalán.

Új szereposztással tér vissza a klasszikus balett

Az őszi előadássorozatban a Magyar Nemzeti Balett több művésze is új szerepben mutatkozik be. Máriát Anasztaszija Konsztantyinova és I Szobin először alakítja, mellettük Felméry Lili és Elina Pohodnih is színpadra lép. Zaréma szerepében Marija Jakovleva, Melnyik Tatyjana, Rachel Quintao, Maria Beck és Földi Lea látható.

Girej kánt Melnyik Vlagyiszlav és Luca Massara első alkalommal formálja meg, míg Kekalo Jurij és Mikalaj Radzius már korábban is táncolta a szerepet. Mária vőlegényeként Vjacseszlav Hnyedcsik, Louis Scrivener, Borisz Zsurilov, Alexander Smith és Balázsi Gergő Ármin lép színpadra.

A Magyar Állami Operaház Zenekarát Paul Connelly először vezényli ebben a produkcióban, Tóth Sámuel Csaba pedig ahhoz a darabhoz tér vissza, amellyel 2019-ben karmesterként debütált az együttes élén. A bahcsiszeráji szökőkút október 29. és november 15. között tíz előadásban látható a Magyar Állami Operaházban. A részletes szereposztás és az előadások időpontjai az Operaház hivatalos honlapján érhetők el.