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Mit üzen Kodály és a Háry János 1956 hetvenedik évfordulóján? Szombaton az Operaházban kiderülhet

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A magyar kultúra megkerülhetetlen alakja, Kodály Zoltán az 1956-os forradalom idején is közéleti szerepet vállalt: a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa elnökévé választották. A Magyar Állami Operaház a Háry János centenáriumi előadásaival kapcsolja össze Kodály Zoltán életművét az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójával, legközelebb épp szombaton, október 24-én.

Balázs D. Attila
2026. 10. 23. 19:24
Háry János az Operában
Háry János az Operában Fotó: Berecz Valter Forrás: Operaház Facebook

Életműve a magyar nyelv, a népzene és a nemzeti hagyomány megőrzésének és továbbadásának ügyét szolgálta.
Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója közösségi oldalán Kodály személyes tartását állította középpontba. Felidézte azt is, hogy 

a zeneszerző a kommunista diktatúra idején sem hagyta el Magyarországot, hanem a nehéz körülmények között is folytatta munkáját, és nemzetközi kapcsolatait is fenntartotta. 

A főigazgató szerint Kodály példája a kulturális önazonosság és a szellemi függetlenség melletti kiállásról szól.

Ennek a nagy magyar embernek első dramatikus hőstettét, a Háry János daljáték bemutatásának 100. évfordulóját ünnepeljük most. 120 művésszel, kicsivel és naggyal a színpadon, 80 zenésszel az árokban. Médiajelenlét, állami figyelem nélkül, és - ne kerteljünk - jószerivel közönség híján

 – mutatott rá a főigazgató arra az anomáliára, ami arra utal, hogy Kodályra, Bartókra kevesebben járnak, mint a külföldi zeneszerzők műveire. „Ha összeverek egy cintányért és Mozartot, Verdit, Puccinit kiáltok, miért garantált a telt ház, ha Kodályt (vagy Bartókot!), miért a problémák garantáltak - egy szabad világban, Budapesten?” – tette fel a kérdést Ókovács Szilveszter.

Ókovács mindemellett a jegyárak további csökkentésére is kitért:

Mostantól Kodály (és Bartók!) életművének magunkhoz vétele nem lehet anyagi probléma az Operaház vendégei számára, ezt ezennel elhatároztam. Aki hallja, adja át, mert az égre nem tudjuk felírni - pedig kellene

– hangoztatta.
A Háry János következő előadása október 24-én, szombaton várja a közönséget a Magyar Állami Operaházban.

 

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