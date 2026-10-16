Mekkora geg: egy hatalmas zenekari tüsszentéssel indult a százéves sikersztori

Erős Hanna díszletében és Tihanyi Ildi jelmezeiben a mesés elemek és a katonai motívumok a sakk tematikája mentén ötvöződnek, és népesítik be színes alakokkal és formákkal Háry fantáziáját. A látványosnak ígérkező produkcióhoz a vetítéseket Czeglédi Zsombor, a koreográfiát Kovács Dénes készíti.

A zenei megvalósítás is tartogat ritkaságot: A Magyar Állami Operaház Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkarát dirigáló Halász Péter az 1962-ben véglegesített, de ebben a formájában Magyarországon még soha el nem hangzott, a korábbiaknál teljesebb változatban tárja a közönség elé a művet, többek közt a darabhoz később írt, Színházi nyitány néven is ismert kompozícióval kiegészítve azt.

Sztárparádé és Háry100 jubileumi programok

A címszerepet Sándor Csaba alakítja, Örzseként Balga Gabriella lép színpadra. Mária Lujzát Kálnay Zsófia, a császárnét Rálik Szilvia, Ebelasztin bárót Erdős Attila, Napóleont Szemenyei János, Marci bácsit Kiss András formálja meg. A prózai szerepekben mások mellett olyan művészek debütálnak az Operaház színpadán, mint Csonka András (Ferenc császár / Pór), Rusznák András (Muszka silbak / Diák) vagy Szőcs Artur (Bíró / Krucifix generális).

A Háry János 2026. október 17-i bemutatóját követően további hat alkalommal tűzi műsorára Kodály daljátékát a Magyar Állami Operaház: október 18-án, 20-án, 21-én, 22-én és 24-én este, valamint 25-én délelőtt az Ybl-palotában.

A Háry100 jubileumi programsorozat részeként a bemutató másnapján, október 18-án 11:00 órakor Kodály népdaldélelőttöt tart az Operaház. A programban Brassói-Jőrös Andrea, Gál Erika, Kovácsházi István, Sándor Csaba és Rácz István válogat a zeneszerző népdalfeldolgozásaiból Szennai Kálmán zongorakíséretével.