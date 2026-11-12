A Nero lett az eSzínház Fesztivál legjobbja, Mucsi Zoltán és Kerekes Éva is díjat kapott

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A Stúdió K Színház Nero – A semmi nem a tied. Csak a minden című produkciója nyerte a 6. eSzínház Fesztivál fődíját. A november 12-i díjátadón Nagy-Bakonyi Boglárka és Krisztik Csaba színészi alakítását is elismerték, Mucsi Zoltán és Kerekes Éva pedig közös játékukért részesült különdíjban. Az idei fesztivál iránt nemzetközi érdeklődés mutatkozott: az előadásokat öt kontinens 25 országából követték a nézők.

Viland Gabriella
2026. 11. 12. 20:30
A Nero lett az eSzínház Fesztivál legjobbja, Mucsi Zoltán és Kerekes Éva is díjat kapott
Légrádi Gergely az eSzínház vezetője és Kerekes Éva színművész Fotó: janossy noemi

Fodor Tamás és Nagypál Gábor közös alakítását is elismerték

A szakmai zsűri második különdíját Fodor Tamás és Nagypál Gábor kapta a Caligula helytartója című előadásban nyújtott kiemelkedő páros játékáért. Crespo Rodrigo színművész-igazgató laudációjában arról beszélt, hogy a két színész alakításának különlegessége a folyamatos egymásra figyelésben és a kölcsönös bizalomban rejlik. Játékukban a fegyelem, a kockázatvállalás és a színészi kíváncsiság egyszerre van jelen.

Az egyikük jelenléte megváltoztatja a másikét. Egyikük sem egyszerűen reagál a másikra: folyamatosan alakítják, provokálják, próbára teszik és új utakra terelik egymást

– fogalmazott Crespo Rodrigo.

A méltatás szerint a két színész között olyan színpadi kapcsolat jön létre, amelyben minden megszólalás, gesztus és hallgatás új jelentést ad a másik játékának. A szereplők nem egymástól függetlenül építik fel alakításukat, hanem folyamatos kölcsönhatásban.

A színpadon nem két önálló alakítás találkozik, hanem két ember között megszületik valami, ami egyikük nélkül sem létezhetne

 – hangsúlyozta a zsűritag.

A Caligula helytartója a Szófa Irodalmi Portál egyik különdíját is elnyerte.

Nagy-Bakonyi Boglárka és Krisztik Csaba kapta a színészi fődíjakat

A legjobb női főszereplőnek járó díjat Nagy-Bakonyi Boglárka vehette át a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért. A Nagy Péter rendezte produkcióban Kovács hadnagy és Tatjana partizánnő szerepét formálta meg. Radnay Csilla a zsűri nevében mondott laudációjában a színésznő elmélyült, empatikus játékát emelte ki. 

Nagy-Bakonyi Boglárka alakítása a modern magyar történelem egyik legsötétebb időszakának emberi tragédiáit idézi meg, miközben a kiszolgáltatottság, a félelem és az emberi méltóság megőrzésének kérdéseit is előtérbe helyezi.

 A zsűri különösen nagyra értékelte azt az arányérzéket, amellyel a színésznő szereplőit megformálta. A méltatás szerint játékának egyik legnagyobb erénye, hogy nem ítélkezik a megjelenített figurák fölött, hanem lehetőséget teremt a nézőnek arra, hogy megértse döntéseiket és belső vívódásaikat.

A legjobb férfi főszereplőnek Krisztik Csabát választották. Jászay Tamás laudációjában a színész rendkívüli fizikai és szellemi jelenlétét, színészi intelligenciáját és visszafogott, mégis erőteljes eszköztárát méltatta.

A zsűri értékelése szerint Krisztik Csaba különleges érzékenységgel jelenítette meg a megalázott és kiszolgáltatott ember belső szétesését, félelmeit és végzetes indulatait. Alakításának erejét az is bizonyítja, hogy a színházi felvétel a képernyőn keresztül is képes közvetíteni a színészi jelenlét intenzitását.

A színház és a film határán született meg a legjobb látvány

A legjobb látványért járó elismerést a BpSkizo Fukuyama után című produkciója kapta, amelyet Sándor Dániel Máté rendezett. Radnay Csilla a zsűri nevében a produkció sajátos vizuális világát méltatta. Az előadás a színház és a film kifejezőeszközeit ötvözi, miközben a kamera, a tér és az idő szokatlan használatával teremt különleges atmoszférát. A zsűri szerint a látvány nem pusztán kiegészíti a színészi játékot, hanem szerves részévé válik az előadásnak. A filmnyelvi megoldások és a színházi jelenlét összhangja egy nyomasztó, a jelenkor kérdéseire is reflektáló világot hoz létre. A produkció következetes alkotói koncepciójával és kifinomult vizuális megoldásaival érdemelte ki a díjat.

Több produkciót is különdíjjal jutalmaztak

A szakmai zsűri díjai mellett az eSzínház Fesztivál együttműködő partnerei is elismeréseket adtak át.

Az Art is Business különdíját a 6SZÍN Egy tökéletes nap című produkciója kapta, az elismerést Balogh Máté adta át.

A Klasszik Rádió és a Papageno különdíjait az Istentelen ifjúság, illetve A kétfejű fenevad című előadások érdemelték ki. A díjakat Csorba Jázmin, a Klasszik Rádió képviselője és Zsoldos Dávid, a Papageno vezetője adta át.

A Szófa Irodalmi Portál két produkciót is elismert: a Tono és a Caligula helytartója című előadások alkotói részesültek különdíjban. Az elismeréseket Mészáros Árpád, a portál alapító-vezetője nyújtotta át.

Öt kontinens 25 országából nézték a magyar előadásokat

Az est háziasszonya, Radnay Csilla a díjátadó kezdetén az idei fesztivál eredményeiről is beszámolt. A szeptember 18-án indult, tíznapos rendezvényre közel húsz színház és társulat jelentkezett, közülük végül 17 előadás került a versenyprogramba.

A szervezők tájékoztatása szerint a fesztivál iránt minden várakozást felülmúló érdeklődés mutatkozott. Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját öt kontinens 25 országából követték, több mint 600 bérlet talált gazdára, az előadások pedig több ezer megtekintést értek el.

Az online forma lehetőséget adott arra, hogy a magyar színházi produkciók olyan nézőkhöz is eljussanak, akik földrajzi távolság vagy más körülmények miatt nem tudnák személyesen megtekinteni az előadásokat. A fesztivál ezzel a színházi alkotások digitális megőrzésében és szélesebb körű hozzáférhetőségében is szerepet vállal.

Az idei versenyprogramot négytagú szakmai zsűri értékelte: Crespo Rodrigo színművész-igazgató, Jászay Tamás színikritikus, Légrádi Gergely, az eSzínház vezetője és Radnay Csilla színművész.

A díjazottak pénzjutalomban is részesültek. A legjobb digitális adaptáció és a közönségdíj nyertese egyaránt 150 ezer forintot kapott, míg a további kategóriák díjazottjait és a zsűri különdíjasait fejenként 100 ezer forinttal jutalmazták.

A díjátadó végén Légrádi Gergely köszönetet mondott a részt vevő színházaknak, társulatoknak, alkotóknak és együttműködő partnereknek. Záróbeszédében a fesztivál egyik legfontosabb küldetéséről, a magyar színházi előadások minél szélesebb körű megismertetéséről beszélt.

Az eSzínház Fesztivál számunkra arról is szól, hogy megmutassuk a magyar színházi élet sokszínűségét, és olyan előadásokat is eljuttassunk a nézőkhöz, amelyekkel máskülönben talán soha nem találkoznának. Hogy a világ egymástól több ezer kilométerre fekvő pontjain élő embereket is összeköthesse valami közös: a színház szeretete 

– fogalmazott Légrádi Gergely.

 

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