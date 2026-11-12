A Nero lett az eSzínház Fesztivál legjobbja, Mucsi Zoltán és Kerekes Éva is díjat kapott

Nagy-Bakonyi Boglárka és Krisztik Csaba kapta a színészi fődíjakat

A legjobb női főszereplőnek járó díjat Nagy-Bakonyi Boglárka vehette át a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért. A Nagy Péter rendezte produkcióban Kovács hadnagy és Tatjana partizánnő szerepét formálta meg. Radnay Csilla a zsűri nevében mondott laudációjában a színésznő elmélyült, empatikus játékát emelte ki.

Nagy-Bakonyi Boglárka alakítása a modern magyar történelem egyik legsötétebb időszakának emberi tragédiáit idézi meg, miközben a kiszolgáltatottság, a félelem és az emberi méltóság megőrzésének kérdéseit is előtérbe helyezi.

A zsűri különösen nagyra értékelte azt az arányérzéket, amellyel a színésznő szereplőit megformálta. A méltatás szerint játékának egyik legnagyobb erénye, hogy nem ítélkezik a megjelenített figurák fölött, hanem lehetőséget teremt a nézőnek arra, hogy megértse döntéseiket és belső vívódásaikat.

A legjobb férfi főszereplőnek Krisztik Csabát választották. Jászay Tamás laudációjában a színész rendkívüli fizikai és szellemi jelenlétét, színészi intelligenciáját és visszafogott, mégis erőteljes eszköztárát méltatta.

A zsűri értékelése szerint Krisztik Csaba különleges érzékenységgel jelenítette meg a megalázott és kiszolgáltatott ember belső szétesését, félelmeit és végzetes indulatait. Alakításának erejét az is bizonyítja, hogy a színházi felvétel a képernyőn keresztül is képes közvetíteni a színészi jelenlét intenzitását.

A színház és a film határán született meg a legjobb látvány

A legjobb látványért járó elismerést a BpSkizo Fukuyama után című produkciója kapta, amelyet Sándor Dániel Máté rendezett. Radnay Csilla a zsűri nevében a produkció sajátos vizuális világát méltatta. Az előadás a színház és a film kifejezőeszközeit ötvözi, miközben a kamera, a tér és az idő szokatlan használatával teremt különleges atmoszférát. A zsűri szerint a látvány nem pusztán kiegészíti a színészi játékot, hanem szerves részévé válik az előadásnak. A filmnyelvi megoldások és a színházi jelenlét összhangja egy nyomasztó, a jelenkor kérdéseire is reflektáló világot hoz létre. A produkció következetes alkotói koncepciójával és kifinomult vizuális megoldásaival érdemelte ki a díjat.