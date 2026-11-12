A Nero lett az eSzínház Fesztivál legjobbja, Mucsi Zoltán és Kerekes Éva is díjat kapott

Fodor Tamás és Nagypál Gábor közös alakítását is elismerték
A szakmai zsűri második különdíját Fodor Tamás és Nagypál Gábor kapta a Caligula helytartója című előadásban nyújtott kiemelkedő páros játékáért. Crespo Rodrigo színművész-igazgató laudációjában arról beszélt, hogy a két színész alakításának különlegessége a folyamatos egymásra figyelésben és a kölcsönös bizalomban rejlik. Játékukban a fegyelem, a kockázatvállalás és a színészi kíváncsiság egyszerre van jelen.
Az egyikük jelenléte megváltoztatja a másikét. Egyikük sem egyszerűen reagál a másikra: folyamatosan alakítják, provokálják, próbára teszik és új utakra terelik egymást
– fogalmazott Crespo Rodrigo.
A méltatás szerint a két színész között olyan színpadi kapcsolat jön létre, amelyben minden megszólalás, gesztus és hallgatás új jelentést ad a másik játékának. A szereplők nem egymástól függetlenül építik fel alakításukat, hanem folyamatos kölcsönhatásban.
A színpadon nem két önálló alakítás találkozik, hanem két ember között megszületik valami, ami egyikük nélkül sem létezhetne
– hangsúlyozta a zsűritag.
A Caligula helytartója a Szófa Irodalmi Portál egyik különdíját is elnyerte.