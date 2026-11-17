A képzőművészet mellett film és zene is szerepel a hétvége kínálatában. A Pikszis Kultúrpontban ismét megrendezik a kísérleti rövidfilmeket bemutató Colourful Noise vetítést, november 29-én este pedig a Dolcissimo Morbido Trió koncertje zárja a programsorozatot Czigány Enikő műtermében. A kínálatban kerekasztal-beszélgetések és workshopok is szerepelnek.

A fiatalabb korosztályt külön programokkal szólítják meg: a 14–20 éveseknek ajánlott eseményeket H!Art jelöléssel látják el. A külföldi látogatók számára angol nyelvű programokat is szerveznek.

Az idei újdonságok közé tartozik a fesztivál mobilalkalmazása, amely térképpel és részletes programleírásokkal segíti a tájékozódást.

Az Art Weekend Budapest programjai ingyenesek, de a korlátozott férőhelyek miatt érdemes előre regisztrálni. A művészeti sétákra különösen ajánlott időben jelentkezni.

A teljes program és a regisztráció a fesztivál honlapján érhető el.