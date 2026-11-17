A képzőművészet mellett film és zene is szerepel a hétvége kínálatában. A Pikszis Kultúrpontban ismét megrendezik a kísérleti rövidfilmeket bemutató Colourful Noise vetítést, november 29-én este pedig a Dolcissimo Morbido Trió koncertje zárja a programsorozatot Czigány Enikő műtermében. A kínálatban kerekasztal-beszélgetések és workshopok is szerepelnek.
A fiatalabb korosztályt külön programokkal szólítják meg: a 14–20 éveseknek ajánlott eseményeket H!Art jelöléssel látják el. A külföldi látogatók számára angol nyelvű programokat is szerveznek.
Az idei újdonságok közé tartozik a fesztivál mobilalkalmazása, amely térképpel és részletes programleírásokkal segíti a tájékozódást.
Az Art Weekend Budapest programjai ingyenesek, de a korlátozott férőhelyek miatt érdemes előre regisztrálni. A művészeti sétákra különösen ajánlott időben jelentkezni.
A teljes program és a regisztráció a fesztivál honlapján érhető el.
Az Art Weekend Budapestet 2023-ban rendezték meg először, december első hétvégéjén. Az első fesztiválhoz 29 helyszín csatlakozott, ahol összesen 58 program várta az érdeklődőket. A rendezvényt az artNESZ Képzőművészeti Ügynökség hívta életre, azzal a céllal, hogy egy hétvége alatt minél több oldaláról mutassa be Budapest kortárs művészeti életét. Azóta évről évre megrendezik: galériák, múzeumok, független kiállítóterek és műtermek kapcsolódnak be a programba.