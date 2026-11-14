Ilyen kvalitású alkotások miatt szeretik a magyarok a természetfilmeket
A hazai közönség számára a természetfilm műfaja mindig is kiemelt helyet foglalt el. Legyen szó Homoki-Nagy István klasszikusairól vagy a modern magyar természetfilmes iskola nemzetközi sikereiről, a nézők nálunk különösen fogékonyak azokra az alkotásokra, amelyek nem csupán látványos képeket sorakoztatnak fel, hanem valódi alázattal és tisztelettel fordulnak a teremtett világ felé. Ebbe a nemes hagyományba illeszkedik tökéletesen a díjnyertes francia természetfotós és rendező, Vincent Munier új alkotása, Az erdő zenéje.
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