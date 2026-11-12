Új korszak kezdődik a Bánkitó Fesztivál életében, váratlan bejelentést tettek
Két év kihagyás után visszatér eredeti helyszínére, a Nógrád vármegyei Bánki-tóhoz a Bánkitó Fesztivál. A rendezvényt 2027. június 24. és 26. között tartják, az első fellépő nevét most hozták nyilvánosságra.
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