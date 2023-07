25 évesen hunyt el a Bánkitó Fesztivál fotósa

Ahogy mindig, a fesztivált követő időszak most is a fényképek nézegetéséről, a saját és barátainkról készült képek keresgéléséről, a pillanatok visszapörgetéséről szól. Idén viszont minden máshogy történt, mint ahogy kellett volna történnie. Bertók Kriszti fotósunk, aki az elmúlt két évben a Bánkitó képi világát meghatározta és a fotós csapatunkat vezette, meghalt. Kriszti csodálatos, szelíd, végtelenül kedves ember volt, mindemellett Magyarország egyik legjobb fesztivál- és bulifotósa. Mindannyian, akik ismertük, mérhetetlenül le vagyunk sújtva. A pillanatok, amiket meglátott és megörökített, valójában őt is halhatatlanná tették. Örökké velünk lesz a képein keresztül