Az igazgatót 2025 októberében nevezte ki öt évre a debreceni közgyűlés. A bizalmi szavazás eredményével azonban a társulat egyértelmű jelzést adott arról, hogy nem támogatja vezetői munkájának folytatását. A munkaviszony megszüntetéséről szóló egyeztetés még hátravan.
A társulat nemet mondott: távozik Vadász Dániel a Csokonai Színház éléről
Elbukott a bizalmi szavazáson a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója: a társulat többsége nem támogatta Vadász Dániel vezetői munkájának folytatását. A november 10-i voksoláson 160-an szavaztak ellene, 73-an pedig mellette. Az eredmény nyomán az igazgató kezdeményezi munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.
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