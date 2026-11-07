Bizalmi szavazást kezdeményezett saját vezetéséről a debreceni színház igazgatója
Rendkívüli társulati ülést és anonim szavazást hirdetett november 10-re a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. A döntés hátterében a társulaton belüli feszültségek, a munkatársak túlterheltsége és a vezetőséggel szemben felmerült bizalmi problémák állnak.
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