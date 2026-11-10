Veszélyben a Filharmónia? Megszólalt a szervezet a megszüntetéséről szóló vitában

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Komoly szakmai vita bontakozott ki a hazai komolyzenei életben a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. jövőjéről. A szervezet esetleges megszüntetése nemcsak az állami támogatások rendszerét, hanem a vidéki koncertéletet és a gyermekeknek szóló hangversenyek jövőjét is érintheti. Bár hivatalos kormányzati döntés vagy minisztériumi bejelentés egyelőre nem született, a háttérben zajló átvilágítások nyomán szakmai és politikai körökben is felmerült a társaság megszüntetésének lehetősége. A Filharmónia egy átfogó, cégbírósági adatokra és hivatalos statisztikákra épülő elemzésben reagált a bírálatokra, és amellett érvel, hogy a szervezet megszüntetése különösen a vidéki közönséget érintené hátrányosan.

Ménes Márta
2026. 11. 10. 4:30
Veszélyben a Filharmónia? Megszólalt a szervezet a megszüntetéséről szóló vitában
Forrás: Facebook/Filharmónia Magyarország

A társaság szerint a két rendszer kiegészíti egymást

A Filharmónia elemzése szerint a szimfonikus zenekarok önállóan nem tudnák átvenni az országos koncertszervezési feladatokat. A közlemény öt szempontot emel ki: a nagyzenekari koncertek arányát, a zenekarok kapacitását, a kiépült országos kapcsolatrendszert, a fellépési lehetőségek elosztását és a műfaji sokszínűséget. A társaság adatai szerint 2025-ben 1476 koncertjéből 136-on lépett fel nagyzenekar. A közlemény hangsúlyozza, hogy a Filharmónia nem tart fenn saját nagyzenekart, hanem a meglévő együtteseket és művészeket foglalkoztatja. A fellépők ezért fellépti díjat kapnak, a társaságnak juttatott közpénz jelentős része pedig az előadóművészekhez kerül.

A Filharmónia álláspontja szerint a zenekarok finanszírozási nehézségeit nem a koncertszervező működése okozza. A közlemény a Pannon Filharmonikusok helyzetét is érinti: a társaság szerint a zenekar 548 millió forintos forráshiánya abból adódik, hogy Pécs városa a Modern Városok Program lezárulása után csökkentette a támogatását.

A Filharmónia Magyarország teljes elemzése és a részletes adatok a társaság honlapján olvashatók.

 

 

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