Veszélyben a Filharmónia? Megszólalt a szervezet a megszüntetéséről szóló vitában

A társaság szerint a két rendszer kiegészíti egymást

A Filharmónia elemzése szerint a szimfonikus zenekarok önállóan nem tudnák átvenni az országos koncertszervezési feladatokat. A közlemény öt szempontot emel ki: a nagyzenekari koncertek arányát, a zenekarok kapacitását, a kiépült országos kapcsolatrendszert, a fellépési lehetőségek elosztását és a műfaji sokszínűséget. A társaság adatai szerint 2025-ben 1476 koncertjéből 136-on lépett fel nagyzenekar. A közlemény hangsúlyozza, hogy a Filharmónia nem tart fenn saját nagyzenekart, hanem a meglévő együtteseket és művészeket foglalkoztatja. A fellépők ezért fellépti díjat kapnak, a társaságnak juttatott közpénz jelentős része pedig az előadóművészekhez kerül.

A Filharmónia álláspontja szerint a zenekarok finanszírozási nehézségeit nem a koncertszervező működése okozza. A közlemény a Pannon Filharmonikusok helyzetét is érinti: a társaság szerint a zenekar 548 millió forintos forráshiánya abból adódik, hogy Pécs városa a Modern Városok Program lezárulása után csökkentette a támogatását.

A Filharmónia Magyarország teljes elemzése és a részletes adatok a társaság honlapján olvashatók.