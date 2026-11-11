A negyedik helyen robbant be a magyar lemez a nemzetközi világzenei listán

Negyedik helyen nyitott a World Music Charts Europe novemberi listáján a Kerekes Band és a Dalinda közös albuma, a Vadon, amely a magyar népzenei hagyományokat a természet ihlette dalokon keresztül, friss zenei megközelítésben mutatja meg. Simon Broughton, a brit Songlines magazin kritikusa szerint „Magyarország két legkarakteresebb zenekara találkozott ezen az albumon”.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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