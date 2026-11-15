Könnyekig hatódott Phil Collins – megható pillanatok a zenei legendák gáláján

Másodszor került be a rockzene halhatatlanjai közé

Phil Collins számára nem ez volt az első Rock & Roll Hall of Fame-elismerés. A zenészt 2010-ben már beiktatták a Genesis tagjaként, most azonban önálló pályafutásáért részesült a megtiszteltetésben. A Rock & Roll Hall of Fame hivatalos közzététele szerint Collins a nyolcvanas évek egyik meghatározó előadója volt, aki a progresszív rock világából indulva a popzene legnagyobb sztárjai közé emelkedett. Énekesként, dalszerzőként, producerként és dobosként egyaránt jelentős hatást gyakorolt a könnyűzenére.

A Genesisben először dobosként vált ismertté, majd Peter Gabriel távozását követően az együttes énekese lett. Szólókarrierje 1981-ben, a Face Value című albummal indult, amelyen az In the Air Tonight is szerepelt. Később olyan világslágerek fűződtek a nevéhez, mint az Against All Odds, a One More Night, az Another Day in Paradise vagy a You'll Be in My Heart.

Collins pályafutása során nyolc Grammy-díjat nyert, és azon kevés zenészek közé tartozik, akik zenekari tagságuk és szólókarrierjük révén is bekerültek a Rock & Roll Hall of Fame-be.

Phil Collins meglepő ígéretet tett

Bár a zenész egészségi állapota miatt nem lépett fel a szombati gálán, beszédének végén olyan kijelentést tett, amely különösen nagy figyelmet kapott.

Ígérem, nem most hallottatok rólam utoljára

– mondta Collins a Ultimate Classic Rock tudósítása szerint.

A kijelentés nem jelenti feltétlenül azt, hogy a 75 éves előadó ismét turnéra indul, vagy visszatér a rendszeres koncertezéshez. A zenész azonban ezzel jelezte, hogy egészségi nehézségei ellenére sem tekinti feltétlenül lezártnak alkotói pályáját.

A Los Angeles-i ünnepségen Collins mellett többek között Billy Idol, az Iron Maiden, az Oasis, a Sade, a Wu-Tang Clan, valamint a Joy Division és a New Order is bekerült a Rock & Roll Hall of Fame idei kitüntetettjei közé.

A gála egyik legemlékezetesebb pillanata mégis a brit zenész visszatérése volt, akit hosszú évek után ismét személyesen ünnepelhetett a zenei világ.