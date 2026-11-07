Szépsége és bársonyos hangja generációkat varázsolt el, most a zenei halhatatlanok közé kerül

Sade Adu és zenekara a fiatalabb generációk zenei gondolkodására is hatással volt. A Rock and Roll Hírességek Csarnokának ismertetője szerint

Beyoncé és Drake is múzsájaként hivatkozott az énekesnőre, a formáció zenei öröksége pedig többek között Lauryn Hill, Maxwell és Adele munkásságában is felismerhető.

A zenekar visszafogott, mégis karakteres hangzásvilága így jóval túlmutat a nyolcvanas és kilencvenes évek sikerein.

Sade a streamingkorszakban is hódít Sade népszerűsége a streamingkorszakban sem halványult el. A Spotify-statisztikákat követő CheckLeaked adatai szerint 2026. november 6-án az énekesnő előadói profiljának több mint 28,3 millió havi hallgatója volt a platformon. Ez azt jelenti, hogy az ezt megelőző 28 napban ennyien hallgattak meg legalább egy dalt a Sade-profilról. A Smooth Operator népszerűsége különösen figyelemre méltó: a dal lejátszásainak száma már az egymilliárdot is meghaladta. Bár a hallgatók életkoráról nem áll rendelkezésre nyilvános adat, a számok jól mutatják, hogy a zenekar dalai évtizedekkel a legnagyobb sikereik után is széles közönséget érnek el. A régi előadók új generációk körében tapasztalható népszerűségéről korábban Fazekas Gergely zenetörténésszel is beszélgettünk, a cikket ITT olvashatja.

Sade Adu hatása nemcsak a zenében, hanem a divatban is máig érezhető, amelyről nemrég a The Guardian is írt: az énekesnő jellegzetes megjelenését – a hátrafogott hajat, a vörös rúzst, a karika fülbevalót és a letisztult ruhadarabokat – máig meghatározó stílusként mutatta be. A lap arra is kitért, hogy a The Sweetest Taboo klipjében viselt farmerdzsekije, Levi’s nadrágja és cowboycsizmája a londoni V&A East The Music Is Black című kiállításán is helyet kapott.