Végre bekerült az Iron Maiden a Rock and Roll Hírességek Csarnokába – idén is maradtak ki világsztárok

Kihirdették a Rock and Roll Hall of Fame 2026-os beiktatottjait: több ikonikus előadó mellett végre az Iron Maiden is helyet kapott a legendák között. Az idei lista nemcsak a bekerülők miatt került a figyelem középpontjába, hanem a kimaradók okán is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 8:31
Hétfő este hivatalosan is nyilvánosságra hozták a Rock and Roll Hírességek Csarnokának (Rock and Roll Hall of Fame) 2026-os névsorát, amely ezúttal is a könnyűzene legnagyobb alakjait vonultatja fel. A beiktatottak között szerepel Phil Collins, az Oasis, Billy Idol, a Wu-Tang Clan, Luther Vandross, Sade, valamint a Joy Division/New Order és sokak örömére végre az Iron Maiden is – adta hírül a The Hollywood Reporter.

A bejelentést Ryan Seacrest és Lionel Richie tette az American Idol különkiadásában.

Az idei lista több szempontból is figyelemre méltó. 

Phil Collins például már másodszor kerül be a hírességek közé, miután korábban a Genesis tagjaként is elismerték. 

Több előadó – köztük Luther Vandross és a Wu-Tang Clan – már első jelölésére bekerült, míg másoknak hosszabb utat kellett bejárniuk. Billy Idol és Sade második próbálkozásra jutott be: Idol tavaly kapott először jelölést, Sade pedig már 2024-ben is szerepelt a listán.

Billy Idol Fotó: AFP

Az Iron Maiden például harmadik jelölésére jutott be, csakúgy, mint az Oasis vagy a Joy Division / New Order.

Az Iron Maiden fellép a Huracan Stadionban, Buenos Airesben, Argentínában 2024. december 1-jén. Fotó: GABRIEL SOTELO / AFP

Az előadói kategórián túl Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte és Gram Parsons a korai hatásért járó elismerésben részesülnek; a philadelphiai soul dalszerző Linda Creed, valamint a producerek, Arif Mardin, Jimmy Miller és Rick Rubin a zenei kiválóság kategóriában kapnak díjat. A már 1974-ben elhunyt Ed Sullivan posztumusz részesül az Ahmet Ertegun-díjban, amely a zeneipar nem előadó, de meghatározó hatású szereplőit ismeri el.

A 2026-os lista egyik legnagyobb meglepetése ugyanakkor Mariah Carey kimaradása: az énekesnő harmadik jelölése ellenére sem került be a  a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Idén rajta kívül olyan előadók sem jutottak be, mint Lauryn Hill, Pink, a The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge és az INXS.

Az ünnepélyes beiktatási ceremóniát november 14-én rendezik meg a Peacock Theater színpadán, Los Angelesben. A gálát decemberben sugározza az ABC és a Disney+.

A szervezők szerint emlékezetes estére lehet számítani – a névsor alapján pedig valóban különleges esemény készül.

Borítókép: Hangulatkép a Rock and Roll Hall of Fame 2025-ös beiktatási ceremóniájáról, amelyet a Peacock Theater színpadán rendeztek meg Los Angelesben. (Forrás: Amy Sussman/Getty Images)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
