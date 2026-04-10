Jack Black koncerten „könyörgött” a Led Zeppelinnek – így készült el a Rocksuli kulcsjelenete + videó

Egy ikonikus dal megszerzése miatt szokatlan lépésre szánta el magát Jack Black: a Rocksuli kedvéért még a Led Zeppelinnek is „könyörgött”.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 14:16
Hiába híres arról, hogy ritkán mond igent, a Led Zeppelin végül kivételt tett a Rocksuli kedvéért – de ehhez kellett Jack Black kitartása is.

The School of Rock Year : 2003 USA Directed by Richard Linklater Joey Gaydos Jr., Jack Black, Miranda Cosgrove, Robert Tsai Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. Photo: Andrew Schwartz. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Paramount Pictures / Photo12 via AFP)
Jelenet a Rocksuli című filmből Fotó: AFP

Így került be az Immigrant Song a Rocksuliba

Amikor Jack Black és Richard Linklater hozzáláttak a 2003-as Rocksuli zenei anyagának összeállításához, egy dal különösen nagy kihívást jelentett számukra: a Led Zeppelin 1970-es klasszikusa, az Immigrant Song. A legendás zenekar ugyanis ismert arról, hogy ritkán ad engedélyt dalai felhasználására, és korábban már visszautasították Linklater kérését is, amikor a Tökéletlen idők (Dazed and Confused) című filmhez próbált tőlük zenét szerezni – írja a Vice.

A rendező azonban ezúttal nem akart kompromisszumot kötni, és mindent megtett azért, hogy megszerezze a dal jogait. A projekt kulcsfigurája végül Jack Black lett: 

az ő kitartása nélkül az „Immigrant Song” könnyen kimaradhatott volna a filmből – pedig a színész szerint a zeneszámhoz kapcsolódó jelenet a produkció egyik csúcspontja lett.

A megoldás egy szokatlan, de annál kreatívabb ötletből született. Richard Linklater kezdeményezésére Jack Black az egyik koncertjén videóra vette, ahogy a közönséggel együtt „könyörögnek” a Led Zeppelinnek. 

A rock urai, Led Zeppelin – ajándékozzatok meg minket a kegyetekkel!

– skandálta a tömeg Jack Black vezényletével. Bár a színész később maga is elismerte, hogy az akció kissé túlzó volt, a célját elérte: a legendás rockbanda tagjai megnézték a felvételt, és végül engedélyezték a dal használatát.

A visszajelzések szerint a Led Zeppelin kifejezetten szórakoztatónak találta a kezdeményezést. Az énekes, 

Robert Plant egy 2023-as interjúban úgy fogalmazott, hogy Jack Black „tökéletesen ráérzett” a banda stílusára, és a film humorát is nagyra értékelte. Szerinte a Rocksuli jó érzékkel játszott rá a Led Zeppelin köré épült „mítoszra”.

A komikus szerint a Led Zeppelin minden idők legnagyobbja

Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Black nyíltan méltatta a zenekart: a Kennedy Center Honors 2012-es gáláján – ahol a Led Zeppelin életműdíjat kapott – a színész beszédében minden idők legnagyobb rockbandájának nevezte őket. Úgy fogalmazott, hogy még a The Beatlest, a The Rolling Stonest, sőt saját együttesét, a Tenacious D-t is felülmúlják – utóbbit nyilvánvaló öniróniával említve. A beszéd végén tréfásan megjegyezte: miközben ők a pokolban vannak, az emberiség az idők végezetéig őrizni fogja mennyei riffjeiket.

Borítókép: Jack Black a Rocksuli című filmben (Forrás: AFP)

                 
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

