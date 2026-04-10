Jack Black koncerten „könyörgött” a Led Zeppelinnek – így készült el a Rocksuli kulcsjelenete + videó

Hiába híres arról, hogy ritkán mond igent, a Led Zeppelin végül kivételt tett a Rocksuli kedvéért – de ehhez kellett Jack Black kitartása is.

Jelenet a Rocksuli című filmből Fotó: AFP

Így került be az Immigrant Song a Rocksuliba

Amikor Jack Black és Richard Linklater hozzáláttak a 2003-as Rocksuli zenei anyagának összeállításához, egy dal különösen nagy kihívást jelentett számukra: a Led Zeppelin 1970-es klasszikusa, az Immigrant Song. A legendás zenekar ugyanis ismert arról, hogy ritkán ad engedélyt dalai felhasználására, és korábban már visszautasították Linklater kérését is, amikor a Tökéletlen idők (Dazed and Confused) című filmhez próbált tőlük zenét szerezni – írja a Vice.

A rendező azonban ezúttal nem akart kompromisszumot kötni, és mindent megtett azért, hogy megszerezze a dal jogait. A projekt kulcsfigurája végül Jack Black lett:

az ő kitartása nélkül az „Immigrant Song” könnyen kimaradhatott volna a filmből – pedig a színész szerint a zeneszámhoz kapcsolódó jelenet a produkció egyik csúcspontja lett.

A megoldás egy szokatlan, de annál kreatívabb ötletből született. Richard Linklater kezdeményezésére Jack Black az egyik koncertjén videóra vette, ahogy a közönséggel együtt „könyörögnek” a Led Zeppelinnek.

A rock urai, Led Zeppelin – ajándékozzatok meg minket a kegyetekkel!

– skandálta a tömeg Jack Black vezényletével. Bár a színész később maga is elismerte, hogy az akció kissé túlzó volt, a célját elérte: a legendás rockbanda tagjai megnézték a felvételt, és végül engedélyezték a dal használatát.

A visszajelzések szerint a Led Zeppelin kifejezetten szórakoztatónak találta a kezdeményezést. Az énekes,

Robert Plant egy 2023-as interjúban úgy fogalmazott, hogy Jack Black „tökéletesen ráérzett” a banda stílusára, és a film humorát is nagyra értékelte. Szerinte a Rocksuli jó érzékkel játszott rá a Led Zeppelin köré épült „mítoszra”.

A komikus szerint a Led Zeppelin minden idők legnagyobbja

Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Black nyíltan méltatta a zenekart: a Kennedy Center Honors 2012-es gáláján – ahol a Led Zeppelin életműdíjat kapott – a színész beszédében minden idők legnagyobb rockbandájának nevezte őket. Úgy fogalmazott, hogy még a The Beatlest, a The Rolling Stonest, sőt saját együttesét, a Tenacious D-t is felülmúlják – utóbbit nyilvánvaló öniróniával említve. A beszéd végén tréfásan megjegyezte: miközben ők a pokolban vannak, az emberiség az idők végezetéig őrizni fogja mennyei riffjeiket.

Borítókép: Jack Black a Rocksuli című filmben (Forrás: AFP)