Teljes a leendő Tisza-kormány névsora – Magyar Péter bejelentette a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait

Besült az ukrán csodafegyver, gyakran eltévednek a Flamingók

A Fire Point új csodafegyvere közel sem olyan hatékony, mint ahogy azt a vállalat állítja. A Flamingó rakéták az eddigi információk szerint nagy arányban pontatlanok, ráadásul a sorozatgyártás kapcsán is felvetődtek kérdések.

2026. 04. 30. 18:01
Fotó: MICHAL FLUDRA Forrás: NurPhoto
Nyílt források összesen hat ellenőrzött támadásról számolnak be, amelyek során Flamingó rakétákat használtak. 

A Fire Point főtervezője, Denys Shtilerman időnként videókat tesz közzé az FP-5 rakéták indításáról az X-oldalán. Ezek a bejegyzések egybeesnek a Védelmi Erők hivatalos jelentéseivel a Flamingó felhasználási eseteiről, valamint az orosz hírforrásokban található kapcsolódó bejegyzésekkel.

A kilövésekről szóló információk önmagukban nem elegendőek ugyanakkor, mert a rakétának nemcsak el kell érnie a célt, hanem el is kell találnia azt. A rakéták pontosságának elemzéséhez katonai jelentéseket hasonlítottak össze műholdfelvételekkel. 

A nyílt forráskódból származó információk szerint a Flamingó először mutatkozott be a nagyközönségnek az elfoglalt Armianszk városában, egy FSZB határátkelőhelyen, 120 kilométerre az érintkezési vonaltól. A Védelmi Erők augusztus 31-én találták el a határátkelőt, azonban a legalább három kilőtt rakéta közül csak egy érte el a célt, a többi a bázis közelében lévő vízbe zuhant.

2025. november 13-án a Védelmi Erők megkíséreltek csapást mérni egy hőerőműre Orel városában, több mint 170 km-re a határtól. Legalább 4 rakétát indítottak el, de a létesítmény közelében készült műholdfelvételek nem mutattak újabb károkra vagy rakétabecsapódásra utaló jeleket.

Február 12-én aztán legalább 6 cirkálórakétát lőttek ki egy fegyvergyárra, több mint 500 km távolságból az érintkezési vonaltól. A hatból csak egy érte el a célt, egy 1200 négyzetméteres bunkert találva el.

Amint a rendelkezésre álló adatokból látható, az FP-5 Flamingó továbbra is inkább kísérleti fegyver, mint hadrendbe állítható pusztító eszköz. A fegyverek gyakran elérik a célpontokat, de nem a megfelelő helyen találják el őket.

Maga a cég is elismeri egyébként a problémát. „A Flamingó esetében a pontossági problémák nagyrészt annak tudhatók be, hogy a repüléseket nagyon alacsony magasságon hajtják végre” – mondta Denis Shtilerman főtervező.

Nehéz következtetéseket levonni a teljes program hatékonyságáról, mivel a nyílt források csak 23 megerősített indításról tudnak, míg ősszel Shtilerman napi 2-3 rakéta gyártásáról nyilatkozott. Ez azonban azt is jelenti, hogy a kilövések túlnyomó többségének eredménye ismeretlen marad a nagyközönség számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
