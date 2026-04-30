Nyílt források összesen hat ellenőrzött támadásról számolnak be, amelyek során Flamingó rakétákat használtak.

A Fire Point főtervezője, Denys Shtilerman időnként videókat tesz közzé az FP-5 rakéták indításáról az X-oldalán. Ezek a bejegyzések egybeesnek a Védelmi Erők hivatalos jelentéseivel a Flamingó felhasználási eseteiről, valamint az orosz hírforrásokban található kapcsolódó bejegyzésekkel.

A kilövésekről szóló információk önmagukban nem elegendőek ugyanakkor, mert a rakétának nemcsak el kell érnie a célt, hanem el is kell találnia azt. A rakéták pontosságának elemzéséhez katonai jelentéseket hasonlítottak össze műholdfelvételekkel.

A nyílt forráskódból származó információk szerint a Flamingó először mutatkozott be a nagyközönségnek az elfoglalt Armianszk városában, egy FSZB határátkelőhelyen, 120 kilométerre az érintkezési vonaltól. A Védelmi Erők augusztus 31-én találták el a határátkelőt, azonban a legalább három kilőtt rakéta közül csak egy érte el a célt, a többi a bázis közelében lévő vízbe zuhant.