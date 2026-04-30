A Blikk most kiderítette, hogy még mindig a kórházban lábadozik az a 30-as éveiben járó férfi, ahogy az is, hogy Gábor nagyjából egy hónappal ezelőtt szúrta mellkason saját magát a szigetújfalui otthonának kapujában. A fiatalember most vallott arról, miért döntött úgy, hogy eldobja az életét.
Megszólalt a férfi, akinek a szívét az utcán varrta össze az onkológiai intézet sebész főorvosa
Elmondta, hogy mi vezetett az életmentő utcai szívműtétig.
Meg akartam halni, de már százszor megbántam azóta, hogy magam ellen fordultam
– kezdte Gábor, aztán azzal folytatta, hogy bár még nem tud lábra állni, már szépen regenerálódik. Beszélt arról is, hogy nemrég még nagyon el volt keseredve, ugyanis ő és az öccse egy éve veszítették el az édesanyjukat, amit nem igazán tudtak feldolgozni. Emellett konfliktusa is volt a helyi fiatalokkal, emiatt üldözési mániája lett, és nem látott kiutat. Végül a kerítésük előtt szúrta meg magát ötször, amiből három találta el a szívét.
Ma már úgy gondolja, szerencséje van, főleg, miután megtudta, hogy mekkora orvosi bravúr kellett ahhoz, hogy életben maradjon. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa hét perc alatt varrta össze a megszúrt, dobogó szívet, és sikerült stabilizálnia a beteg állapotát, ezzel megmentve az életét.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!
