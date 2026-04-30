Rendkívüli

Teljes a leendő Tisza-kormány névsora – Magyar Péter bejelentette a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait

országos onkológiai intézetdubóczki zsoltszívbravúr

Megszólalt a férfi, akinek a szívét az utcán varrta össze az onkológiai intézet sebész főorvosa

Elmondta, hogy mi vezetett az életmentő utcai szívműtétig.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 04. 30. 17:39
Dubóczki Zsolt sebész a légimentős egységgel meglátogatta a szívenszúrt férfit a kórházban Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Blikk most kiderítette, hogy még mindig a kórházban lábadozik az a 30-as éveiben járó férfi, ahogy az is, hogy Gábor nagyjából egy hónappal ezelőtt szúrta mellkason saját magát a szigetújfalui otthonának kapujában. A fiatalember most vallott arról, miért döntött úgy, hogy eldobja az életét.

Meg akartam halni, de már százszor megbántam azóta, hogy magam ellen fordultam

– kezdte Gábor, aztán azzal folytatta, hogy bár még nem tud lábra állni, már szépen regenerálódik. Beszélt arról is, hogy nemrég még nagyon el volt keseredve, ugyanis ő és az öccse egy éve veszítették el az édesanyjukat, amit nem igazán tudtak feldolgozni. Emellett konfliktusa is volt a helyi fiatalokkal, emiatt üldözési mániája lett, és nem látott kiutat. Végül a kerítésük előtt szúrta meg magát ötször, amiből három találta el a szívét. 

Ma már úgy gondolja, szerencséje van, főleg, miután megtudta, hogy mekkora orvosi bravúr kellett ahhoz, hogy életben maradjon. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa hét perc alatt varrta össze a megszúrt, dobogó szívet, és sikerült stabilizálnia a beteg állapotát, ezzel megmentve az életét. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
