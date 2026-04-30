Óvodai lövöldözés Solymáron: pszichológus segíti a gyerekeket

Bár személyi sérülés nem történt, fontos, hogy az eset után a kicsik félelmét fel tudják oldani.

2026. 04. 30. 17:00
Arra is felhívta a figyelmet, előfordul, hogy csak később, akár hetek, hónapok elteltével jön a felszínre egy-egy gyermekben az, ami történt, éppen ezért fontos, hogy a kisgyermekeket nevelők folyamatosan monitorozzák őket, figyelembe véve a közelmúlt eseményeit, és amennyiben szükséges, az intézmény szakembere egyénileg is foglalkozzon a gyerekekkel.

 

Súlyos testi sértés kísérletének vétsége miatt kell felelnie

Ladó György, Solymár körzeti megbízottja az eset kapcsán úgy reagált, ugyan a légpisztolyok engedély nélkül tarthatók, használatuknak komoly szabályai vannak, legfőképp az, hogy viszonylag zárt, jól körülhatárolható és belátható területen lehet használni, ügyelve arra, hogy a lövedék ne tudja elhagyni a lővonalat. 

Az óvoda ablakát eltaláló idős férfi tehát nem mérte fel, hogy a galambokra célozva másoknak kárt és személyi sérülést okozhatott volna

– vélekedett. A körzeti megbízott tájékoztatása alapján az elkövető ellen őrizetbevétel mellett súlyos testi sértés kísérletének vétsége vádjával folyik eljárás, ügyében még ma dönt a bíróság. Ladó György azt is elmondta, hogy sok családban van otthon légpisztoly, a mostani eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a használatra vonatkozó szigorú szabályokat fontos betartani – közölte a Solymári Polgármesteri Hivatal a közösségi oldalán.

Zlinszky Péter, Solymár polgármestere lapunk kérdésére közölte, 

egy ilyen rendkívüli esemény természetesen sok kérdést felvet, intézményei az első perctől fogva együttműködnek a rendőrség szakembereivel.

– A feltételezett elkövető indítékai és minden egyéb körülmény a rendőrségi nyomozás keretében kerül tisztázásra, így az eset kapcsán a rendőrség oszthat meg információkat – húzta alá.

 

Borítókép: A solymári Kék Óvoda épülete (Forrás: Google Maps)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
