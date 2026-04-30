Új ukrán rakéta: komoly fenyegetés, de nem jelent fordulatot a háborúban + videó

Az új fegyver azonban rengeteg kérdést vet fel, hiszen az orosz–ukrán háború eddigi négy éve alatt az Ukrajnának nyújtandó nyugati fegyverszállítások jelentős része nem tartalmazott nagy hatótávolságú fegyvereket, ha pedig igen, azok bevetését a biztosító országok korlátozták. Ilyen például a Storm Shadow névre keresztelt rakéta is, amelyet Ukrajna elsősorban a megszállt területeken lévő orosz infrastruktúra, valamint 2025-2026-ban oroszországi célpontok (pl. brjanszki vegyi üzem) ellen használt. Ukrajna számára eddig elérhetetlen volt Moszkva megtámadása, azonban a Fire Point saját közlése szerint is az új ballisztikus rakéta képes lehet csapást mérni az orosz fővárosra.

Az FP-9 jelentősége és esetleges használatának a következményei kapcsán lapunk megkereste Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon milyen reakciókat válthat ki a fegyver megléte és esetleges bevetése Oroszország részéről, illetve arra is rákérdeztünk, hogy valóban fordulatot hozhat-e a háborúba az új ukrán csodafegyver.

Seremet Sándor a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arra a kérdésre, hogy vajon valódi katonai áttörésről beszélünk-e az FP-9 esetében, vagy inkább egy Moszkvának szánt politikai üzenetről, azt mondta:

Ukrajna folyamatosan fejleszti a támadó kapacitásait, ezért önmagában az, hogy Ukrajna ballisztikus rakétát tesztel, amelyet a tervek szerint már nyáron gyártásba tudnak bocsátani, nem szenzáció.

Hozzátette, hogy „az FP-9 a Fire Point vállalat korábbi rakétája, az FP-7 továbbfejlesztett változata, valamivel nagyobb robbanófejet tud szállítani és nagyobb a hatótávolsága, így nem egy teljesen új fejlesztésről van szó, hanem a már meglévő technológiák továbbfejlesztéséről.” Kiemelte, hogy „Ukrajnának megvannak a rakétaépítő hagyományai, Dnyipróban a Pivdenmas vállalat volt a fejlesztések központja, ott több még szovjet fejlesztésű rakéta karbantartása és továbbfejlesztése is zajlott, a független Ukrajnában pedig például a Szapszan rakétákat is kifejlesztették, amelyek 500 kilométeres hatótávval rendelkeznek.”