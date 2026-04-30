Brüsszel nem tágít Ukrajna ügyében, Zelenszkijéket minden erejükkel betolnák az EU-ba

Friedrich Merz német kancellár a múlt héten kijelentette, hogy Ukrajna azonnali EU-tagsága természetesen nem lehetséges, de felvetette, hogy Kijevnek felajánlhatják a részvételt az Európai Tanács ülésein szavazati jog nélkül, valamint részt vehet más intézményekkel, például a parlamenttel közösen kiválasztott formátumokban.

Egy másik lehetőség, amelyet Ukrajna szövetségesei szorgalmaznak, egyfajta „csatlakozó állam” státus megadása Kijevnek, ezzel is jelezve, hogy szilárdan jó úton halad az EU-csatlakozás felé.

Ez a megnevezés azonban történelmileg azokat az országokat illeti meg, amely aláírták a csatlakozási szerződést, és annak ratifikálására várnak. A Politico által megszerzett iratok azonban úgy fogalmaznak, hogy Ukrajna esete „azt mutatja, hogy európai útja elérte a stabilitás és az irány olyan szintjét, amely hasonló elismerést érdemel”.