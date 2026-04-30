BrüsszelUkrajnaEurópai Unió

Brüsszel nem tágít Ukrajna ügyében, Zelenszkijéket minden erejükkel betolnák az EU-ba

Az Európai Unió új tervvel állt elő Ukrajna blokkhoz való csatlakozása kapcsán. Brüsszel elképzelései szerint a háborúban álló ország fokozatosan kapna hozzáférést a közös piachoz, előnyöket teremtve mindenkinek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 13:01
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Friedrich Merz német kancellár a múlt héten kijelentette, hogy Ukrajna azonnali EU-tagsága természetesen nem lehetséges, de felvetette, hogy Kijevnek felajánlhatják a részvételt az Európai Tanács ülésein szavazati jog nélkül, valamint részt vehet más intézményekkel, például a parlamenttel közösen kiválasztott formátumokban.

Egy másik lehetőség, amelyet Ukrajna szövetségesei szorgalmaznak, egyfajta „csatlakozó állam” státus megadása Kijevnek, ezzel is jelezve, hogy szilárdan jó úton halad az EU-csatlakozás felé.

Ez a megnevezés azonban történelmileg azokat az országokat illeti meg, amely aláírták a csatlakozási szerződést, és annak ratifikálására várnak. A Politico által megszerzett iratok azonban úgy fogalmaznak, hogy Ukrajna esete „azt mutatja, hogy európai útja elérte a stabilitás és az irány olyan szintjét, amely hasonló elismerést érdemel”. 

Bár Ukrajna csatlakozási kérelme mögött politikai akarat áll, az EU-hoz való tényleges csatlakozás határideje továbbra is hosszú – Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem lépett be az unióba. Brüsszel azon dolgozik, hogy felgyorsítsa ezt az ütemtervet, Marta Kos bővítési biztos pedig arra figyelmeztetett , hogy a csatlakozásnak gyorsabbnak kell lennie, mivel a tagjelölt országokat „külső romboló erők” veszik célba. Ugyanakkor óvatosságra intett , hogy Volodimir Zelenszkij elnök 2027-es csatlakozási reményei „lehetetlenek”.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
