halálgyanúsítottgyilkosság

Nagy fordulat jöhet a döbröközi gyilkosság ügyében, megszólalt a gyanúsított ügyvédje

Úgy tűnik, egyelőre semmi sincs borítékolva.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2026. 04. 30. 17:02
itt találták meg az 57 éves nő holttestét Döbröközön Forrás: Teol
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 54 éves férfi aztán egy zsákba csomagolta az élettársa holttestét, majd a ház udvarán levő kiszáradt kútaknába dobta, és mésszel fedte be. Az eddigi szakértői vizsgálatok szerint a holttesten található sérülések súlyosabb bántalmazásra utalnak. A nő testén fej- és arcsérüléseken túl bordatöréseket is találtak. Most az az egyik legfontosabb kérdés a jogi képviselő szerint, hogy ezek a sérülések akkor keletkeztek-e, amikor a nő életben volt, vagy már a halál beállta után, ugyanis ez döntő jelentőségű lehet a későbbi vádemelés szempontjából. 

Amennyiben bizonyítható, hogy a halált közvetlenül a bántalmazás okozta, az alátámaszthatja az emberölés gyanúját. Ha azonban a halál oka ettől eltér, az befolyásolhatja a bűncselekmény minősítését – részletezte az ügyvéd. Az eset részleteit a Teol cikkében olvashatja. 

A Magyar Nemzet kedden számolt be arról, hogy hétfőn bejelentés érkezett hozzájuk egy nő eltűnéséről, mert ismerősei már két hete nem látták. Holttestét még aznap megtalálták a házának udvarán lévő kútban. A férfit azóta letartóztatták. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
