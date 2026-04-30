Döbbenet, mi került elő a pécsi férfi táskájából, amikor külföldi jelzés alapján csaptak le rá a rendőrök

A gyanú szerint a férfi Blackburnben kiskorú lányokat akart lefotózni, és amikor a mobiltelefonját lefoglalták, olyan 2024-es felvételeket találtak, amelyeken gyereklányok szerepeltek meztelenül.
Mivel egyikük magyarul beszélt, ezért kérték a KR NNI gyermekvédelmi nyomozóinak segítségét az azonosításhoz. A magyar rendőröknek az elmúlt hónapokban sikerült a sértettet azonosítani, aki a felvétel készültekor mindössze nyolcéves volt.
