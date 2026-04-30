Döbbenet, mi került elő a pécsi férfi táskájából, amikor külföldi jelzés alapján csaptak le rá a rendőrök

Meztelen kislányokról készített felvételeket egy pécsi férfi, gyermekpornográfiával gyanúsítják – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A férfit Angliából érkezett jelzés alapján fogták el, a bíróság elrendelte a letartóztatását.

2026. 04. 30. 12:55
A gyanú szerint a férfi Blackburnben kiskorú lányokat akart lefotózni, és amikor a mobiltelefonját lefoglalták, olyan 2024-es felvételeket találtak, amelyeken gyereklányok szerepeltek meztelenül.

Mivel egyikük magyarul beszélt, ezért kérték a KR NNI gyermekvédelmi nyomozóinak segítségét az azonosításhoz. A magyar rendőröknek az elmúlt hónapokban sikerült a sértettet azonosítani, aki a felvétel készültekor mindössze nyolcéves volt.

Nem sokkal később, április 27-én elfogták a pécsi férfit, aki a munkája miatt éppen a fővárosban tartózkodott. 

A hátizsákjából több használt lány alsónemű került elő.

A férfit gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomást nem tett, a bűncselekmény elkövetését tagadta. A nyomozásban kiderült, hogy Magyarországon bírósági szakban már folyik ellene másik ügyben is eljárás gyermekpornográfia miatt. A nyomozók a férfi őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság szerdán el is rendelt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
